Stade Rennais Mercato : Une opération au milieu se dessine au SRFC !

09 août 2022

Stade Rennais Mercato : Déjà amputé de son attaquant Mathys Tel, le SRFC a vu un cador italien se lancer aux trousses d'un milieu.

Stade Rennais Mercato : L'AC Milan veut frapper un joli coup au milieu

Très discret depuis l’ouverture du marché des transferts, le Stade Rennais a davantage fait parler de lui dans le sens des départs plutôt que des arrivées. Avec le transfert record de Mathys Tel au Bayern Munich, pour 28,5 millions d’euros, le club breton a impressionné l’Europe qui n’avait encore jamais vu un si jeune joueur partir pour autant d’argent. Mais l’attaquant né en 2005 pourrait ne pas être la seule pépite à quitter le Roazhon Park cet été. D'après les informations de la presse italienne, l’AC Milan serait sur les traces du milieu Lesley Ugochukwu.

Comme le révèle La Stampa, les Rossoneri sont à la recherche de renforts de poids pour leur entrejeu et visent en priorité Baptiste Santamaria. Recruté l’été dernier par le SRFC, le joueur de 27 ans s'est progressivement installé dans le trio du milieu au Stade Rennais, signant au passage une présaison remarquée avec les Rouge et Noir. Capable d’évoluer en sentinelle comme en défense centrale, comme il a pu le faire la saison passée, l’ancien joueur de l'Angers SCO est apparu dans la short-list de Paulo Maldini à Milan. Seulement, le prix du milieu de terrain, sous contrat jusqu’en 2025 à Rennes, serait trop élevé pour les finances lombardes, estimé à 20 millions d’euros. De fait, les derniers champions d’Italie aimeraient enrôler Ugochukwu, plus accessible financièrement.

Stade Rennais Mercato : Après Arsenal, l’AC Milan veut Ugochukwu

Véritable talent du centre de formation breton, le milieu français Lesley Ugochukwu commence à faire parler de lui en Europe. Pisté par Arsenal en mars dernier, le joueur de 18 ans serait désormais l’une des priorités de l'AC Milan, qui a perdu son roc Franck Kessié en début de mercato. Coté à 3 millions d’euros sur le site Transfermarkt, le natif de Rennes pourrait être lâché pour une somme bien supérieure. La saison passée, Ugochukwu avait pris part à 18 rencontres de Ligue 1 pour 1 but inscrit.