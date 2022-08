Stade Brestois Mercato : Le SB29 boucle une signature en défense !

Publié par Anthony le 09 août 2022 à 15:34

Stade Brestois Mercato : Après avoir perdu son premier match de la saison à Lens, le SB29 vient d'officialiser la signature d'un défenseur.

Stade Brestois Mercato : Josué Escartin passe pro avec le SB29

Alors que le Stade Brestois entame difficilement cette saison après avoir perdu 3-2 sur la pelouse du RC Lens, le SB29 n'a pas terminé son mercato. Le club vient d'officialiser une nouvelle signature, celle de Josué Escartin qui passe désormais pro avec son club. Il vient de parapher un bail de trois ans avec le club breton.

Le jeune joueur de 19 ans est arrivé en 2018 à Brest en provenance de Saran et a passé la saison dernière avec la réserve du SB29 cumulant 21 matches pour 3 buts en National 3. Le défenseur central était un joueur clé de la formation et un grand acteur du parcours des U19 en championnat de France, éliminé en demi-finale. Présent dans le groupe professionnel lors de la pré-saison, il a pris part à quatre matches sur cinq sous les ordres de Michel Der Zakarian.

" C'est une très grande fierté de signer ce premier contrat professionnel au Stade Brestois 29. Après 5 saisons en formation à Brest, c'est un aboutissement d'atteindre cette étape. Je tiens à remercier le club, les dirigeants et Grégory Lorenzi pour la confiance qu'ils m'accordent aujourd'hui. Je vais travailler dur pour leur rendre cette confiance sur le terrain. "

Stade Brestois Mercato : Le marché n'est pas terminé au SB29

Le SB29 n'a pas encore terminé son mercato estival et Michel Der Zakarian réclame l'arrivée " d'un grand attaquant " afin d'être plus efficace vers l'avant. Le Stade Brestois a jeté son dévolu pour Hwang Ui-jo, sous contrat avec les Girondins de Bordeaux jusqu'en 2023. Le coach espère pouvoir accueillir un joueur offensif le plus tôt possible. En attendant, c'est un attaquant du SB29 qui est visé par un club de Bundesliga. Franck Honorat aurait attiré les faveurs du Borussia Mönchengladbach et une offre de 8 millions d'euros a été transmise.