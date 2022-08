Stade Rennais Mercato : Maurice pose un ultimatum à deux cadres

Publié par Ange A. le 04 août 2022 à 08:06

Stade Rennais Mercato : À quelques jours de la reprise du championnat, Florian Maurice a envoyé un message clair à deux cadres du SRFC.

Après plusieurs semaines d’attente, le Stade Rennais est parvenu à compenser le transfert de Nayef Aguerd. Le défenseur marocain a rejoint les Londoniens de West Ham United contre 35 millions d’euros. Le SRFC a recruté deux renforts suite au départ du Lion de l’Atlas. Arthur Theate a été transféré en provenance de Bologne contre 19 millions d’euros, hors bonus. Joe Rodon est prêté avec option d’achat par Tottenham.

Alors que d’autres renforts sont espérés à Rennes, Florian Maurice a fait le point concernant les départs. Le directeur sportif du club s’est notamment adressé à Benjamin Bourigeaud et Hamari Traoré. Il s’agit de deux cadres de l’effectif de Bruno Genesio dont les contrats arrivent à expiration en 2023. Pour le responsable breton, les deux hommes ne disposent plus que de quelques jours pour quitter le SRFC.

La porte bientôt fermée pour Bourigeaud et Traoré

Pour Bruno Genesio, Benjamin Bourigeaud et Hamari Traoré ne quitteront pas le Stade Rennais en cours de saison. Le directeur sportif du Stade Rennais indique qu’une fois le championnat débuté, la porte sera fermée pour ces deux cadres. Ils ont donc jusqu’à samedi pour quitter le SRFC, la première sortie des Rouge et noir étant prévue dimanche contre Lorient. « Pour l’instant, il n’y a pas de décision de prise, ou de deadline. Mais à partir du moment où on débute le championnat, on finira le championnat ensemble. Je souhaite ardemment qu’ils restent. Je le souhaite », a indiqué le responsable breton en conférence de presse. À défaut de prolonger leurs contrats en cours de saison, l’attaquant et le latéral malien pourraient donc quitter Rennes gratuitement en 2023.