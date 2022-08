PSG Mercato : Le Paris SG prépare un somptueux deal en Serie A !

Publié par Thomas G. le 11 août 2022 à 09:27







PSG Mercato : Lancé par la vente d'Arnaud Kalimuendo, le Paris Saint-Germain veut continuer son dégraissage avec la vente d'un grand gardien.

PSG Mercato : Un grand gardien pourrait être sacrifié par le Paris SG

La vente imminente d’Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais pour 25 millions d’euros a lancé le plan de dégraissage massif du Paris Saint-Germain. Depuis le retour dans l’organigramme d’Antero Henrique et l’intronisation de Luis Campos, la réduction de l’effectif parisien est l’un des grands chantiers de l'été. Les dirigeants parisiens se heurtent néanmoins à plusieurs obstacles dans leur quête notamment la volonté des joueurs.

C’est le cas de Keylor Navas qui a été officiellement relégué au rang de numéro 2 derrière Gianluigi Donnarumma depuis l’arrivée de Christophe Galtier. Le gardien costaricien ne semble cependant pas vouloir partir alors que le PSG se montre attentif aux éventuelles offres. Selon Sky Sports, le Paris Saint-Germain serait en négociations avancées avec Naples concernant l'ancien portier du Real Madrid. Les Napolitains sont à la recherche de la meilleure formule pour recruter le triple vainqueur de la Ligue des Champions. La fiscalité italienne pourrait aider le Napoli à enrôler Keylor Navas qui est sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG. Un temps réfractaire, l’international costaricain serait désormais ouvert à l’idée de rejoindre Naples pour être prêt avant la Coupe du Monde au Qatar.

Son nouveau statut dans le club de la capitale ne lui permettrait pas d’arriver dans les meilleures conditions pour le dernier Mondial de sa carrière. « San Keylor » pourrait donc quitter les Rouge et Bleu après 3 années de bons et loyaux services. Un passage au Paris SG notamment ponctué par une finale et une demi-finale de Ligue des Champions.

PSG Mercato : 10M€ d'euros attendus pour la vente de Navas

Depuis l’arrivée de Luis Campos au PSG, les Parisiens n’ont vendu que deux joueurs, Marcin Bulka et Alphonse Aréola. Le Paris Saint-Germain éprouve de nombreuses difficultés pour vendre les joueurs de champ, mais pas ses gardiens. Keylor Navas pourrait confirmer cette théorie en s’engageant avec le Napoli. Le transfert du gardien de 35 ans pourrait se conclure aux alentours de 10 millions d’euros. À moins d’un mois de la fin du mercato, le dégraissage massif du PSG prend forme. Thilo Kehrer et Idrissa Gueye pourraient être les prochains joueurs à quitter le Parc des Princes.