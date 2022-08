PSG Mercato : Flash ! Marcus Rashford dit « oui » au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 12 août 2022 à 09:20







PSG Mercato : En quête d’un attaquant supplémentaire, le Paris SG pourrait enregistrer la signature de Marcus Rashford, en provenance de Manchester United.

PSG Mercato : Galtier veut un remplaçant à Kalimuendo

Après avoir cédé Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais contre un chèque de 25 millions d’euros, le Paris Saint-Germain va devoir se pencher sur son remplacement dans le secteur offensif. Présent en conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur parisien Christophe Galtier a clairement réclamé à sa direction le renfort d’un nouvel attaquant supplémentaire pour cette saison.

« Oui, on souhaite l’arrivée d’un autre attaquant. Avec un calendrier chargé, on souhaite une arrivée. Le club travaille. Je suis en relation directe avec Luis Campos sur ça. Et Luis est en relation directe avec le président. Il ne faut pas se tromper », a déclaré le technicien français. Puis d’ajouter : « est-ce que ce joueur va arriver ? On n’a aucune garantie. Le club ne prendra pas pour prendre. Il faut que ce soit une vraie valeur ajoutée. Je ne peux rien confirmer. Mais le club travaille dur pour ce poste-là. » Et aux dernières nouvelles, Luis Campos serait déjà sur les traces de l’oiseau rare.

PSG Mercato : Accord contractuel entre Luis Campos et Marcus Rashford

Malgré les présences de Kylian Mbappé, Neymar Junior et Lionel Messi, une nouvelle star pourrait débarquer dans l’attaque du Paris Saint-Germain d’ici le 31 août et la fermeture du mercato estival. En effet, selon les informations de RMC Sport et L’Équipe, le PSG serait toujours intéressé par le profil de Marcus Rashford. À un an de la fin de son contrat avec Manchester United, le joueur de 24 ans pourrait être vendu cet été. Courtisan de longue date de l’international anglais, le Champion de France en titre souhaiterait ainsi l’ajouter à son armada offensive.

Cela tombe bien puisque nos confrères de Foot Mercato assurent que le principal concerné serait prêt à relever le challenge parisien, séduit par le projet du club de la capitale. D’ailleurs, le quotidien sportif L’Équipe précise que Luis Campos aurait entamé des discussions depuis plusieurs jours afin d’obtenir la signature du coéquipier de Cristiano Ronaldo. Les contacts avec l’entourage de Marcus Rashford se seraient même intensifiés ces derniers jours.

Toujours selon la même source, les négociations entre les deux parties « avancent positivement » et un accord pourrait être conclu prochainement pour le transfert du joyau anglais. De son côté, le journaliste italien Nicolo Schira ajoute que le PSG a déjà franchi le cap du simple intérêt pour Rashford puisque Campos serait parvenu à un accord contractuel avec le natif de Wythenshawe. Il ne reste plus qu’à trouver un terrain d’entente avec les Red Devils sur les conditions du transfert.

Affaire à suivre donc…