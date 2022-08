ASSE Mercato : FCL, l'AS Saint-Etienne fonce sur un grand attaquant !

Publié par Thomas G. le 12 août 2022 à 10:03







ASSE Mercato : Dans l'obligation de se renforcer, l'AS Saint-Etienne aurait ciblé un serial buteur qui connaît bien la Ligue 2.

ASSE Mercato : Un attaquant du FC Lorient visé par Saint-Etienne

L’AS Saint-Etienne est toujours à la recherche d'un attaquant expérimenté. Laurent Batlles sait qu’avoir un bon avant-centre capable de peser sur les défenses et d’empiler les buts peut lui permettre de réintégrer la Ligue 1. Dans un premier temps, les dirigeants de l'ASSE se sont penchés sur la piste Yoann Touzghar. L’attaquant tunisien de 35 ans pourrait finalement rester à l’ESTAC pour disputer une nouvelle saison en Ligue 1. Les Verts ne perdent pas espoir de trouver leur attaquant providentiel comme le confirme l’apparition d’une nouvelle piste.

Selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, l’ASSE est intéressé par l’international espoir turc Umut Bozok. L’attaquant de 25 ans est en pleine bourre, prêté la saison dernière à Kasimpasa en D1 turque, l’ancien nîmois a inscrit 20 buts en championnat. De retour au FC Lorient, le buteur turc ne rentre pas dans les plans des dirigeants du FCL. À un an de l’expiration de son contrat, les Merlus veulent vendre Umut Bozok pour éviter un départ libre. Les dirigeants de l' ASSE veulent sauter sur cette occasion pour enrôler le buteur de 25 ans et renforcer le groupe de Laurent Batlles.

ASSE Mercato : Umut Bozok, la perle rare pour Saint-Etienne ?

Umut Bozok apparaît comme l’une des meilleurs profils pour Laurent Batlles notamment grâce à sa situation contractuelle. L'ASSE pourrait le recruter pour un montant inférieur à 5 millions d’euros. Le natif de Saint-Avold est un attaquant mobile et agile qui n’hésite pas à multiplier les appels dans le dos de la défense. L’international turc a gravi les échelons dans le monde professionnel étape par étape en étant meilleur buteur de National 1 puis meilleur buteur de Ligue 2. Umut Bozok avait notamment inscrit 23 buts en deuxième division le avec le Nîmes Olympique. L’AS Saint-Etienne pourrait réaliser un gros coup avec la signature du buteur turc qui est en confiance et qui connaît bien la Ligue 2.