ASSE Mercato : Une arrivée offensive se précise à Saint-Etienne

Publié par Thomas le 08 août 2022 à 12:25

ASSE Mercato : Encore mis en échec contre Nîmes ce week-end, Saint-Etienne compte accélérer la venue de renforts en attaque ces prochains jours.

ASSE Mercato : Un à deux attaquants attendus à Saint-Etienne

Après avoir bouclé le transfert de Denis Bouanga pour 5 millions d’euros, l’AS Saint-Etienne se doit de recruter dans son secteur offensif et vite. Déjà privé de Wahbi Khazri, Arnaud Nordin et Romain Hamouma, les Verts ont trois semaines pour recruter au moins deux pointures au poste d’avant-centre. Si l’arrivée de Lenny Pintor doit soulager quelque peu l’effectif de Laurent Batlles, l’ancien joueur de l’ OL devrait être suivi ces prochains jours par d’autres recrues à ce poste.

D’après les informations du Progrès, la direction de l’ ASSE compte signer encore " un voire deux joueurs " en attaque avant la prochaine rencontre de Ligue 2 face à Quevilly Rouen. Une bonne nouvelle pour le club ligérien qui aurait déjà identifié sa première venue estivale au poste d’avant-centre.

ASSE Mercato : Yoann Touzghar proche d’une arrivée à Saint-Etienne

Une fois n’est pas coutume, l’AS Saint-Etienne devrait piocher du côté de l’ES Troyes AC pour parfaire son axe offensif. Après Jimmy Giraudon, Dylan Chambost et Lenny Pintor, prêté par Lyon à l’ESTAC, les Verts pourraient, ces prochains jours, acter la venue d’un nouveau joueur de Bruno Irles. Selon le média local, Sainté serait en très bonne voie pour recruter Yoann Touzghar, à qui il reste une année de contrat. L’ancien buteur du RC Lens serait la priorité actuelle de l’ ASSE en attaque et ne verrait pas d’un mauvais œil une arrivée dans la Loire. Dans le même temps, Sainté travaille sur la venue d’un autre buteur de Ligue 1.

En plus de Touzghar, Loïc Perrin et son équipe étudient le dossier Gaëtan Charbonnier. Encore buteur ce week-end pour la première journée de Ligue 1 avec l’AJ Auxerre (défaite 4-1 face au LOSC), l’attaquant de 33 ans est dans les plans stéphanois pour cet été mais n’aurait fait l’objet d’aucune avance concrète de l’ ASSE. Côté départs, Charles Abi devrait une nouvelle fois être prêté. Valenciennes et Arouca au Portugal seraient sur le coup pour recruter le natif de Clermont-Ferrand.