ASSE Mercato : La piste d'un grand attaquant s'éloigne pour Sainté

Publié par Thomas G. le 19 août 2022 à 16:18





ASSE Mercato : Déjà dans une situation délicate en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne pourrait rater la signature d'un buteur de Ligue 1.

ASSE Mercato : Un serial buteur s’éloigne de Saint-Etienne

L’AS Saint-Etienne doit vite réagir après sa mauvaise entame du championnat de Ligue 2. L’ ASSE a entamé un nouveau projet ambitieux avec pour objectif de retrouver la Ligue 1 en fin de saison. Après 3 journées, les hommes de Laurent Batlles ne comptent aucune victoire et sont lanterne rouge. Les dirigeants de l’AS Saint-Etienne souhaitent renforcer l’effectif pour offrir de meilleures armes à leur entraîneur.

Dans cette optique, les Verts s’étaient positionnés sur le dossier Umut Bozok. Le buteur turc de 25 ans sort d’une grosse saison en Turquie à Kasimpasa où il a inscrit 20 buts. À 1 an de la fin de son contrat avec le FC Lorient, l’attaquant n’entre plus dans les plans des Merlus qui souhaiteraient le vendre cet été. L’ ASSE voulait sauter sur cette aubaine pour recruter un buteur en confiance et qui a l’avantage de bien connaître la Ligue 2. Umut Bozok pourrait finalement retourner en Turquie après ses performances remarquées à Kasimpasa l’année dernière. Les grands clubs de la Süper Lig se sont renseignés concernant la situation de l’ancien du Nîmes Olympique. L'ASSE qui entame sa reconstruction en Ligue 2 ne pouvait pas lutter avec des formations évoluant en coupe d’Europe.

ASSE Mercato : Umut Bozok pourrait recaler Saint-Etienne

Selon les informations de Yağız Sabuncuoğlu, Umut Bozok pourrait donner une réponse négative à l'AS Saint-Etienne pour rejoindre Trabzonspor. Le récent champion de Turquie a transmis une première offre de 3 millions d’euros au FC Lorient. Les Merlus sont ouverts à l’idée de vendre leur attaquant et cette proposition pourrait être accepté.

Le dossier pourrait s’accélérer dans les prochains jours, Umut Bozok a reçu une offre contractuelle de Trabzonspor avec un salaire d’1 millions d’euros par an à la clé. Des exigences salariales bien loin de ce que pourrait lui offrir l'ASSE à l’heure actuelle.