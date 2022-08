ASSE Mercato : Saint-Etienne vise un milieu et un défenseur central !

Publié par Thomas le 12 août 2022 à 16:03







ASSE Mercato : Après avoir bouclé ce vendredi la venue de Yoann Touzghar, l'AS Saint-Etienne attend encore plusieurs signatures importantes.

ASSE Mercato : Sainté va enflammer les prochains jours du mercato

Fortement décimée par plusieurs départs importants depuis sa relégation, l’AS Saint-Etienne semble peu à peu ressortir la tête de l’eau, du moins sur la sphère mercato. Si l’équipe de Laurent Batlles patauge toujours en Ligue 2 avec seulement un point pris en deux journées, le club ligérien a décidé de passer la deuxième au niveau de son recrutement et s’apprête à boucler une série de signatures cruciales. Après Lenny Pintor, arrivé en provenance de l’ OL, les Verts ont bouclé aujourd’hui le transfert de Yoann Touzghar, qui rejoindra la Loire dans les prochains jours. Le joueur de 35 ans va quitter l’ESTAC à un an de la fin de son contrat et venir renforcer le secteur offensif stéphanois. Mais Loïc Perrin ne compte pas s’arrêter là et s’est déjà lancé sur de prochains gros dossiers.

À en croire les informations de Mohamed Toubache-Ter, la direction de l’ ASSE travaillerait actuellement sur la venue d’un défenseur central et d'un milieu. Ces deux futures recrues devraient " débarquer la semaine prochaine, sauf retournement de situation ", précise la source. L’ancien responsable communication de l'Angers SCO annonce également que deux attaquants sont encore attendus à l’AS Saint-Etienne après Yoann Touzghar et que les négociations avancent dans le bon sens. " Pour répondre aux nombreuses questions sur le recrutement stéphanois. Ça bosse très bien en interne, ça négocie. 2 attaquants en plus de Touzghar devraient débarquer mais les négociations sont difficiles, c’est le jeu. "

ASSE Mercato : Léo Petrot contacté par l'AS Saint-Etienne

Dans la foulée de l'annonce de Mohamed Toubache-Ter, le compte Sainté Inside dévoile que l'AS Saint-Etienne est effectivement sur les traces d'un défenseur central. D'après la source stéphanoise, les Verts seraient sur les traces de Léo Pétrot, sous contrat au FC Lorient jusqu'en 2023. Après avoir recruté Anthony Briançon et Jimmy Giraudon, Laurent Batlles pourrait ainsi prochainement accueillir un nouveau renfort en charnière centrale. " Des premiers contacts ont eu lieu " avec le joueur de 25 ans, qui serait partant pour un retour dans son club formateur (passé à l'ASSE de 2012 à 2019). Une nouvelle piste chaude donc au FC Lorient après l'avant-centre turc Umut Bozok, récemment contacté par le board stéphanois.

ASSE Mercato : Des offres déjà émises par Saint-Etienne en attaque

Une annonce qui devrait donc ravir les supporters stéphanois qui s’impatientent de voir de nouvelles recrues débarquer dans la Loire. D’après Mohamed Toubache-Ter, Saint-Etienne aurait formulé plusieurs offres pour des attaquants et souhaite boucler le dossier au plus vite. Si les négociations sont effectivement complexes, l’ ASSE serait sereine quant à la bonne issue de l’opération. L’insider confirme également dans un autre de ses tweets l’information du site EVECT, qui annonçait ce matin un accord trouvé entre Touzghar et les Verts, précisant au passage que l’avant-centre troyen parapherait un contrat d’une saison plus une en bonus.