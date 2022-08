OM Mercato : Mauvaise nouvelle pour l'Olympique de Marseille ?

Publié par Henri le 13 août 2022 à 22:09







OM Mercato : l’Olympique de Marseille veut se renforcer dans son secteur médian et a pour ce faire un œil sur un jeune international espoir français.

OM Mercato : coup dur pour Pablo Longoria

Après un début d’été mouvementé marqué par le départ de l’entraîneur argentin, Jorge Sampaoli et de plusieurs tauliers (Steve Madanda, Boubacar Kamara) mais aussi par les coups de gueule de Dimitri Payet et de Matéo Guendouzi, l’OM retrouve peu à peu l’accalmie sous la houlette de son nouvel entraîneur Igor Tudor. Mieux la formation phocéenne s’est considérablement renforcée avec l’arrivée de 9 joueurs à l’instar de sa recrue phare de l’été Alexis Sanchez. L’international Chilien débarque sur le vieux port en provenance de l’Inter Milan. Malgré l’arrivée de cette myriade de joueurs, la direction de l’OM ne veut visiblement pas en rester là et lorgne d’autres figurent Lucien Agoumé.

Jeune joueur appartenant à l’Inter Milan, Lucien Agoumé est convoité par plusieurs clubs en Europe en particulier dans l’hexagone. Ce samedi 13 août 2022, le 10 Sport révèle que le milieu de terrain serait dans les papiers de l’OM. Selon les informations, l’Inter Milan souhaite prêter son jeune joueur cet été et Pablo Longoria se serait positionné sur le dossier.

Olympique de Marseille Mercato : Lucien Agoumé rêve plutôt du FC Lorient

En effet, le patron de l’Olympique de Marseille souhaiterait boucler le prêt de Lucien Agoumé, mais ce dernier aurait refusé la destination marseillaise. Aux dernières nouvelles, le Corriere dello Sport nous apprend que Bologne aurait également contacté ce samedi le joueur, mais ce dernier ne veut qu'une seule chose, c'est de signer au FC Lorient.

Vendredi, le journaliste italien Nicolo Schira annonçait que natif de Yaoundé était très proche du FC Lorient et devrait finaliser son prêt dans les prochaines heures. Du haut de son mètre 87, Lucien Agoumé est un joueur athlétique, puissant qui affectionne la répétition des efforts. Excellents dans la récupération des ballons, le franco camerounais est excellent également dans sa conduite de balle. La saison dernière, il avait évolué sous les couleurs du Stade Brestois en Ligue 1.