PSG Mercato : Une grosse surprise déjà programmée en attaque !

Publié par JEAN-LUC D le 14 août 2022 à 11:14







PSG Mercato : Déterminé à offrir au Paris SG la meilleure équipe possible, Luis Campos aurait déjà programmé un gros transfert au niveau de l’attaque.

PSG Mercato : Un serial buteur visé pour l’été prochain

D’après les informations du journaliste Luca Cerchione, le Paris Saint-Germain aurait profité des négociations avec le Napoli pour Fabian Ruiz et Keylor Navas pour évoquer l'avenir d'un autre joueur. « Le PSG a opté pour un joueur bleu pour la saison prochaine », a-t-il confié dans des propos rapportés par Area Napoli. Une nouvelle confirmée par un autre journaliste italien, Paolo Bargiggia, qui est même allé plus loin en révélant l’identité de l’oiseau rare.

Selon lui, Luis Campos négocierait déjà pour le transfert de l’attaquant Victor Osimhen l’été prochain. Le successeur de Leonardo connaît bien le joueur de 23 ans puisqu'il avait été décisif dans son arrivée au LOSC en 2019, en provenance de Charleroi pour 22 millions d’euros. Le Paris SG aurait ainsi déjà identifié son prochain gros coup pour renforcer son attaque.

PSG Mercato : Victor Osimhen prêt à revenir en Ligue 1 ?

Après avoir quitté le LOSC en septembre 2020 pour 75 millions d’euros, Victor Osimhen pourrait revenir en Ligue 1 en rejoignant les rangs du Paris Saint-Germain dans un an. « Lors du déplacement à Paris il y a quelques jours, Giuntoli a parlé non seulement de Fabian Ruiz et de Navas avec le PSG, mais aussi de Victor Osimhen, très estimé par Galtier et par le directeur sportif Campos. Les Français ont une option pour la saison prochaine », a expliqué Bargiggia.

À en croire le spécialiste mercato italien, l’international nigérian pourrait bénéficier d’un bon de sortie l’été prochain, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025. Reste maintenant à savoir combien le SSC Naples réclamera pour laisser partir son serial buteur estimé à 65 millions d’euros par le site Transfermarkt.

Affaire à suivre donc…