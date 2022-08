PSG Mercato : Flash ! Mauro Icardi a choisi son prochain club !

Publié par JEAN-LUC D le 15 août 2022 à 07:05







PSG Mercato : Poussé vers la sortie du côté du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi aurait une préférence pour son prochain club. Il n’exclurait plus un départ.

PSG Mercato : Silvio Berlusconi récuse lui-même Mauro Icardi

Présent en conférence de presse, Christophe Galtier a récemment avoué que « le club travaille en étroite collaboration avec Mauro pour trouver la meilleure solution possible. Il a eu très peu de temps de jeu et je pense que c’est mieux qu’il se relance. Il n’a pas tout perdu comme ça, mais c’est vrai que ça fait deux ans que c’est difficile. Le fait de changer de lieu, de trouver un endroit plus favorable vous permet de vous relancer dans une carrière. » Placé sur la liste des indésirables, l’attaquant du Paris SG a été longtemps associé à Monza, club italien promu en Serie A cette saison.

Mais le propriétaire de la formation italienne, Silvio Berlusconi, a annoncé que son écurie ne recrutera finalement pas le numéro 9 parisien. « Nous avons déjà acheté 13 joueurs et je le sais très bien, puisque c’est moi qui paie. Ça suffit, nous n’allons pas faire plus. On avait peut-être un autre coup, mais il est parti en fumée », a déclaré l’ancien président de l’AC Milan. Si la porte de la Serie A se referme devant lui, le natif de Rosario pourrait rebondir en Premier League.

PSG Mercato : Mauro Icardi veut rejoindre Manchester United

À en croire le média argentin TyC Sports, Manchester United serait intéressé par le profil de Mauro Icardi. Les Red Devils pourraient même passer à l’offensive pour le recruter en cas de départ de Cristiano Ronaldo. Outre le club anglais, Galatasaray serait également dans la course pour le joueur de 28 ans. Les dirigeants turcs auraient même déjà rencontré à trois reprises Wanda Nara, épouse et représentante du coéquipier de Kylian Mbappé. Mais selon le Mirror, Mauro Icardi serait très emballé à l’idée de se relancer dans un club comme Manchester United. Les Red Devils seraient enclins à proposer à Luis Campos un deal incluant un prêt d’une saison avec une option d’achat dont le montant n’a pas filtré.

Affaire à suivre donc…