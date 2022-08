Brest - OM : Igor Tudor sort la raison du nul contre le SB29

Publié par Ange A. le 15 août 2022 à 00:25







Brest – OM : Marseille a été accroché dimanche par le Stade Brestois. Igor Tudor s’est expliqué après la contreperformance des siens.

Brest – OM : Premier coup d’arrêt pour Marseille

Après sa préparation estivale tronquée, l’Olympique de Marseille a signé un retour en trombe en Ligue 1. L’ OM a étrillé le Stade de Reims (4-1) au Vélodrome lors de la 1re journée du championnat. Après ce récital, les Olympiens étaient de nouveau attendus ce dimanche. Igor Tudor et ses poulains se déplaçaient sur la pelouse du Stade Brestois. Le club phocéen n’a pu ramener qu’un point de son périple dans le Finistère. Le SB29 a contraint Marseille au partage des points (1-1). Déjà buteur contre Reims, Nuno Tavares a remis ça contre la Team Pirate. Les locaux sont revenus au score par leur recrue Pierre Lees-Melou. Accroché par Brest, Marseille perd ses premiers points de la saison. Igor Tudor, le coach marseillais, a livré son analyse après cette première contreperformance.

La raison du faux de Marseille à Brest selon Tudor

Pour le technicien croate, ses poulains ont pensé que tout était plié après avoir pris l’avantage. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille entend corriger certains points en vue des prochaines échéances. « C’était un match difficile contre une très bonne équipe. On s’est créé quatre ou cinq situations dangereuses en première période, surtout sur notre côté gauche. Le problème, c’est que nous avons pensé que le match était fini. Et en Ligue 1, qui est un bon Championnat, tous les matches sont difficiles, surtout à l’extérieur. Le résultat est réaliste. On prend un point et on doit continuer à travailler », a expliqué le coach de l’ OM selon les propos relayés par L’Équipe.

Pour sa prochaine sortie, Marseille affronte Nantes samedi. Une rencontre sur laquelle s’est projeté le Croate. Igor Tudor entend « prendre le temps de reposer et bien préparer » ses troupes pour ce rendez-vous au Vélodrome.