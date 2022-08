RC Lens Mercato : Officiel, Seko Fofana signe un important contrat !

Publié par ALEXIS le 15 août 2022 à 21:05







RC Lens Mercato : À deux semaines de la fin du marché des transferts d’été, le milieu de terrain de Lens, Seko Fofana, a signé un important contrat.

RC Lens Mercato : Seko Fofana rejoint l’agence Sport Cover

Très convoité depuis le mercato hivernal et annoncé sur le départ cet été, Seko Fofana est toujours au RC Lens. Il a pris part aux deux premières journées de Ligue 1, toujours avec le statut de capitaine des Sang et Or. Le RCL a démarré la saison par une précieuse victoire contre le Stade Brestois (3-2), mais le club nordiste s’est fait accrocher par l’AC Ajaccio en Corse, ensuite (0-0). Le milieu de terrain est même très engagé et impliqué avec l’équipe de Franck Haise en ce début de championnat. Néanmoins, il est toujours sur le marché des transferts.

D’ici le 31 aout 2022, date de la fermeture du marché des transferts, Seko Fofana est susceptible de quitter le RC Lens. Entre-temps, il a rejoint une nouvelle structure. Ses intérêts sont désormais représentés par Sport Cover, une agence dirigée par Meissa N'Diaye. « Sport Cover est ravi d'accueillir Seko Fofana dans la famille. L’Ivoirien et milieu de terrain du Racing Club est un joueur passionnant et complet, avec une certaine passion pour les compétences. Bienvenue Seko ! On a déjà hâte d'en voir plus », a publié l’agence sur son compte Instagram officiel.

Seko Fofana bloqué au RCL, malgré les prétendants

L’international ivoirien (4 sélections, 1 but) change donc d’agent et rejoint l’écurie qui gère notamment les intérêts de Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Michy Batshuayi (Chelsea), Geoffrey Kondogbia (Atlético Madrid), Sofiane Boufal (Angers SCO) ou encore Nordi Mukiele (PSG). Ce changement serait la conséquence de la situation actuelle du N°8 du RC Lens, toujours bloqué dans le Nord, alors qu’il ne manque pas de prétendants. Pour rappel, Seko Fofana est passé près d’un transfert à Newcastle United en janvier 2022.

Cet été, il est annoncé au PSG depuis plusieurs semaines, mais sans conclusion. L’OM aussi était à fond sur le joueur de 27 ans, mais le club phocéen a finalement recruté Jordan Veretout. En Espagne, le nom du natif de Paris a été associé au Real Madrid avant le transfert d’Aurélien Tchouaméni ou encore au FC Séville, mais sans suite favorable.