RC Lens Mercato : Le RCL boucle une signature importante !

Publié par Nicolas le 16 août 2022 à 18:30







RC Lens Mercato : RC Lens Mercato : Alors que le mercato estival s'achève dans deux semaines, le RCL vient d'acter une signature importante pour les finances du club.

RC Lens Mercato : Le RCL prolonge son partenariat avec Auchan

C'est un partenariat historique qui continue. Le RC Lens a annoncé avoir prolongé le contrat liant le club nordiste avec la marque Auchan jusqu'en juin 2027. « Le Racing Club de Lens et Auchan prolongent le plaisir jusqu’en 2027. Partenaire fidèle, historique et emblématique du club, Auchan continuera d’afficher fièrement ses couleurs sur la tunique des Sang & Or pour les quatre prochaines saisons ! », ont indiqué les pensionnaires du stade Bollaert-Delelis via un communiqué.

L'histoire entre le RCL et Auchan ne date pas d'hier. Un premier partenariat entre les deux entités avait eu lieu entre 1983 et 1989. Revenu vers le club artésien en 2016, le géant de la grande distribution n'a plus quitté le club lensois depuis. Si tout se passe comme prévu, une idylle d'au moins 11 ans attend les deux entités, en espérant pour les supporters lensois qu'elle soit couronnée de succès sportifs importants. « Animés de valeurs communes, c’est une chance pour le club que de pouvoir s’appuyer sur un fleuron régional au rayonnement international, pour l’accompagner dans son développement dans l’élite », a déclaré l'état-major du RC Lens.

RC Lens Mercato : Seko Fofana rejoint l'agence Sport Cover

Malgré des rumeurs persistantes autour de son cas, Seko Fofana est toujours un joueur du RC Lens. Il a disputé les deux premières journées de Ligue 1 avec le RCL et se montre très impliqué avec son club. Toutefois, il a décidé de changer d'agence pour représenter ses intérêts. Il rejoint l'agence Sport Cover dirigée par Meissa N'Diaye : « Sport Cover est ravi d'accueillir Seko Fofana dans la famille. L’Ivoirien et milieu de terrain du Racing Club est un joueur passionnant et complet, avec une certaine passion pour les compétences. Bienvenue Seko ! On a déjà hâte d'en voir plus », a publié l’agence sur son compte Instagram officiel.

On peut se demander si cette décision prise par Seko Fofana est liée à sa situation actuelle dans le Nord, où il est retenu par son club alors que les prétendants ne manquent pas. En tout cas, il rejoint l’écurie qui gère notamment les intérêts de Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Michy Batshuayi (Chelsea), Geoffrey Kondogbia (Atlético Madrid), Sofiane Boufal (Angers SCO) ou encore Nordi Mukiele (PSG). Il faudra suivre avec attention la situation du talentueux milieu de terrain du RC Lens durant ces deux dernières semaines de mercato.