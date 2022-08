OM Mercato : Pablo Longoria gagne son bras de fer avec un défenseur

Publié par Timothée Jean le 17 août 2022 à 12:26





OM Mercato : Confronté à des difficultés économiques, Pablo Longoria a réglé un problème concernant l’avenir d’un défenseur à Marseille.

OM Mercato : Pablo Longoria impliqué dans le départ de Pol Lirola

L’Olympique de Marseille réalise un mercato estival très intéressant, avec l’arrivée de neuf nouveaux renforts, signés cet été. Une dixième recrue est même attendue dans les prochaines heures à l’ OM, en la personne d'Issa Kaboré (Man City, latéral droit). Toutefois, le club phocéen est toujours confronté au même impératif : il va falloir dégraisser. C’est dans cette perspective que les dirigeants marseillais se sont récemment séparés de Pol Lirola, qui a rejoint Elche sous la forme d’un prêt avec option d'achat. Dans son article du jour, L’Équipe s’est penché sur ce dossier et fait d’étonnantes révélations sur le départ du défenseur espagnol.

Selon le quotidien sportif, Pol Lirola souhaitait impérativement poursuivre son aventure sur la Canebière. Alors que le nouvel entraîneur de l’ OM, Igor Tudor, est en train de mettre en place une équipe compétitive avec l’arrivée de nouvelles recrues, l’ancien joueur de la Fiorentina souhaitait faire partie de ce projet XXL marseillais. Pour lui, cette nouvelle saison sous le maillot phocéen devait être celle de la consécration. Sauf que sa direction ne l'entendait pas de cette oreille.

Et si le principal concerné maintenait sa position inchangée, les dirigeants de l’ OM n'ont cessé d'accentuer la pression, au point où cela devenait une source de conflit entre les deux parties. Soucieux de réduire sa masse salariale, Pablo Longoria a personnellement pris le dossier en main afin de résoudre ce problème au plus vite. Selon la source, le président marseillais a haussé le ton et est finalement parvenu à faire comprendre à Pol Lirola qu’il avait un grand intérêt à quitter le navire marseillais avant la fermeture du mercato. Ce forcing pour son départ a finalement porté ses fruits.

OM Mercato : D’autres départs attendus à Marseille

Longtemps réticent à l’idée de quitter Marseille, Pol Lirola a finalement accepté de retourner en Espagne sous les couleurs d’Elche. Cependant, le latéral gauche espagnol ne sera sans doute pas le dernier à quitter l’Olympique de Marseille cet été. D’autres joueurs, tels que Bamba Dieng, Kevin Strootman ou encore Duje Caleta-Car, se rapprochent de plus en plus de la porte de sortie. Même Arkadiusz Milik, qui a réalisé un début de saison décevant, n’est pas à l’abri d’un départ en cette fin de mercato estival. La direction de l’ OM envisagerait de le vendre dès cet été en cas d’offre satisfaisante. La Juventus, Everton et Manchester United garderaient notamment un œil sur sa situation à Marseille. La fin du mercato estival de l' Olympique de Marseille devrait donc être très mouvementée dans le sens des départs.