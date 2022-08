FC Nantes Mercato : LOSC, Kombouaré fait une grande annonce !

Publié par Thomas le 18 août 2022 à 13:06





FC Nantes Mercato : En conférence de presse ce jeudi, Antoine Kombouaré a annoncé qu'il comptait bloquer le transfert de Ludovic Blas au LOSC.

FC Nantes Mercato : Ludovic Blas parti pour rester au FCN

Toujours à la recherche de renforts offensifs, le FC Nantes se voit menacé depuis plusieurs semaines par les envies de départ de son maître à jouer, Ludovic Blas. Le milieu offensif de 24 ans a donné son feu vert pour rejoindre le LOSC de Paulo Fonseca cet été, après trois saisons sur les bords de l’Erdre. Une décision qui n’a pas manqué de créer de la stupeur chez les Jaune et Noir, qui œuvrent depuis pour débusquer un milieu offensif de haut standing. Seulement, face aux difficultés rencontrées pour signer un joueur dans ce secteur de jeu, le FCN aurait changé son fusil d’épaule.

« Aujourd'hui, on veut garder le groupe qu'on a, mais il faut respecter certaines choses. […] On ne peut pas non plus laisser partir n'importe qui à quinze jours de la fin de mercato. Aujourd'hui, je dirais qu'il (Blas) ne part pas. Moi, je veux qu'il reste. […] S'il veut partir pour gagner plus à Lille, je suis prêt à lui donner la même chose (salaire, ndlr). Je lui ai dit verbalement », déclarait Waldemar Kita ce week-end. En d’autres termes, le président des Canaris ne compte plus vendre son joueur pourtant coté à 20 millions d’euros sur le marché. Une tendance confirmée par Antoine Kombouaré ce jeudi qui, en conférence de presse, a tout simplement indiqué vouloir bloquer le transfert de Ludovic Blas à Lille.

FC Nantes Mercato : Kombouaré envoie un message fort à Blas

Assez remonté, Antoine Kombouaré a tenu à clarifier sa position sur le dossier Ludovic Blas. Seul véritable décisionnaire, le coach kanak ne veut pas perdre son leader technique à seulement une semaine et demi de la fin du mercato. Mais l’ancien coach du PSG, comme beaucoup de supporters nantais, ne comprend pas le choix de rejoindre Lille, qui sort d’une saison blanche en championnat, contrairement au FCN qui disputera la Ligue Europa dans quelques semaines. « Pour moi sportivement il est impossible de voir Ludo partir. Surtout à Lille, ce n’est pas un projet sportif pour lui, ils ont fini 10es derrière nous et ne joueront pas la Coupe d’Europe », a lancé Antoine Kombouaré. Par sûr que les Dogues apprécieront...