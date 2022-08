PSG Mercato : Bernardo Silva, Campos reçoit un message de Man City

Publié par JEAN-LUC D le 18 août 2022 à 16:20





PSG Mercato : Soucieux d’intégrer Bernardo Silva dans l’effectif du Paris SG, Campos sait désormais à quoi s’en tenir pour le joueur de Man City.

PSG Mercato : Luis Campos propose un gros chèque pour recruter Bernardo Silva

D’après les renseignements recueillis en Angleterre par The Times, le Paris Saint-Germain serait prêt à investir jusqu’à 70 millions d’euros pour s’attacher les services de Bernardo Silva. Lié à Manchester City jusqu’au 30 juin 2025, l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco aurait fait la demande d’un départ à sa direction. De son côté, le portail francilien Le 10 Sport confirme l’information et évoque une offre de 80 millions d’euros de la part de Luis Campos pour recruter l’international portugais qu’il avait déjà fait venir à l’AS Monaco en 2014 en provenance du Benfica Lisbonne.

Toujours selon la même source, en privé, le compatriote de Cristiano Ronaldo ne cache pas qu’un retour en Ligue 1 pour évoluer au Paris SG aux côtés de son ancien coéquipier Kylian Mbappé pourrait lui plaire. Surtout qu’il jouerait au quotidien avec d’autres grands joueurs comme Lionel Messi et Neymar. Toutefois, le coéquipier de Kevin De Bruyne n’ira pas au clash pour quitter Manchester City.

En réalité, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas besoin d’un conflit entre le joueur et son club pour le recruter puisque Bernardo Silva est géré par Jorge Mendes, un agent qui entretient de très bons rapports avec le PSG. Un atout qui pourrait donc s’avérer décisif pour le Champion de France, sachant que le milieu de Manchester City lui fait entièrement confiance et le laissera diriger les négociations. Cependant, le PSG ne serait pas vraiment le premier choix pour le protégé de Pep Guardiola.

PSG Mercato : Bernardo Silva rêve du FC Barcelone

Arrivé en juillet 2017 en provenance de l’AS Monaco pour 50 millions d’euros, Bernardo Silva ne serait pas contre un départ de Manchester City durant ce mercato estival. Annoncé dans les petits papiers du Paris Saint-Germain, le Champion d’Europe 2019 aurait une préférence pour un transfert au FC Barcelone. D’après plusieurs sources espagnoles, le milieu offensif de 28 ans se serait déjà mis d’accord avec le club catalan sur les bases de son futur contrat.

Toutefois, l’affaire semble trop compliquée pour le vice-champion de Liga. En effet, la chaîne américaine ESPN a révélé que Manchester City voudrait 100 millions d’euros pour son joueur. Une somme bien trop élevée pour le club espagnol qui aurait alors lâché le dossier. Désormais seul en course, le Paris SG ne serait pas également bien logé sur cette piste.

PSG Mercato : La réponse de Manchester City pour Bernardo Silva

D’après The Athletic, Bernardo Silva aurait accepté de rester encore une saison à Manchester City. Une tendance confirmée ce jeudi par Le 10 Sport qui assure que le Champion d’Angleterre en titre aurait refusé le chèque de 80 millions d’euros présenté par le Paris Saint-Germain pour le natif de Lisbonne. Le média indique cependant que le PSG ne souhaite pas abandonner si facilement, mais la décision des Skyblues ne devrait pas évoluer sauf si Luis Campos consent à monter son offre à 100 millions d’euros.

Un scénario possible si les Parisiens parviennent à vendre Idrissa Gueye, Ander Herrera et Leandro Paredes, qui bénéficient d'un gros salaire. De son côté, Man City reste serein et affirme que l'ancien Monégasque n’est pas à vendre d’ici la fin du mercato estival, selon les informations de Sky Sports. Interrogé mercredi par Catalunya Radio, Pep Guardiola s’est d’ailleurs voulu très clair pour son joueur, déclarant notamment : « Bernardo Silva ? Vous allez le voir mercredi lors du match amical au Camp Nou. Et ce qui est sûr, c’est qu’il va jouer avec nous, avec Manchester City. »

Sky Sports précise même que pour l'instant, ni le Portugais ni son entourage n'ont indiqué au board mancunien souhaiter un départ cet été. D’ailleurs, son départ pousserait Pep Guardiola à lui trouver un remplaçant. Une tâche plutôt difficile à moins de deux semaines de la fin du mercato. Auteur de 48 buts en 253 matches toutes compétitions confondues avec Manchester City, Bernardo Silva devrait donc poursuivre son aventure à l'Etihad Stadium cette saison.