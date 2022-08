Stade Rennais Mercato : Nice et Lille visent un attaquant du SRFC

Publié par Thomas le 19 août 2022 à 16:48





Stade Rennais Mercato : À la recherche de renforts offensifs, le LOSC et l'OGC Nice viseraient un grand attaquant du SRFC cet été.

Stade Rennais Mercato : Gaëtan Laborde très convoité sur le marché

Recrue surprise de l’été 2021, Gaëtan Laborde est sous le feu des projecteurs cette année après une saison très convaincante sous les ordres de Bruno Genesio. L’ancien Montpelliérain, intouchable lors de l’exercice précédent, a vu le Stade Rennais recruter le prometteur Arnaud Kalimuendo à la pointe de l’attaque il y a peu, rendant son statut d’indéboulonnable fragilisé. Moins en réussite lors de ses derniers matches, malgré un but important contre l'AS Monaco la semaine passée, Laborde a récemment vu plusieurs clubs venir prendre la température concernant un possible départ cet été.

Alors que Foot Mercato annonçait il y a peu un rapprochement du LOSC pour enrôler le natif de Mont-de-Marsan, l’insider rennais Romain Goyat dévoile ce vendredi sur Twitter que l’avant-centre serait également sur les tablettes de l’OGC Nice. Désireux de renforcer son attaquant, le Gym a grandement fait parler de lui ces dernières semaines, se positionnant sur d'importants dossiers offensifs comme Edinson Cavani (Villarreal), Nicolas Pépé (Arsenal) ou encore Bamba Dieng (OM). Gaëtan Laborde n’a pour l’instant pas l’intention de quitter la Bretagne, seulement un an après son arrivée à Rennes mais ne se ferme pas aux offres venues de l’étranger, notamment s’il ne recevait pas les garanties sportives espérées au SRFC. En plus de Lille et Nice, Gaëtan Laborde serait entré dans le viseur du FC Séville et de Newcastle.

Stade Rennais Mercato : Serhou Guirassy poussé dehors par le SRFC

Indésirable depuis l’arrivée d’Arnaud Kalimuendo, l’international guinéen Serhou Guirassy devrait faire ses valises sous peu du SRFC. L’ancien attaquant d’Amiens, barré par Gaëtan Laborde la saison passée en attaque, se cherche un point de chute et pourrait rebondir en Angleterre, où Everton lui fait les yeux doux.

Selon Le Parisien, les Toffees travaillent activement pour enrôler le buteur de 26 ans en prêt avec option d’achat, une formule que ne plaît cependant pas aux dirigeants rennais. Les Rouge et Noir aimeraient vendre leur avant-centre pour récupérer de la liquidité à 3 ans de la fin de son contrat. Aux dernières nouvelles, le club de Frank Lampard serait disposé à débourser un peu plus de 18 millions d'euros pour Guirassy, mais étudie en parallèe d'autres pistes comme Ludovic Ajorque du RC Strasbourg.