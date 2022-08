Stade Rennais Mercato : Un transfert et un coup dur annoncés au SRFC

Publié par Thomas le 19 août 2022 à 14:48





Stade Rennais Mercato : Ce vendredi, Bruno Genesio a confirmé le départ imminent de l’un de ses attaquants ainsi que le forfait d'un de ses cadres.

Stade Rennais Mercato : Serhou Guirassy non-convoqué par Genesio contre Ajaccio

Toujours sans succès depuis la reprise du championnat, le SRFC souhaite lancer sa saison ce dimanche au Roazhon Park contre l’AC Ajaccio. Plutôt malheureux lors de ses deux premières rencontres (Lorient, Monaco), le club breton ne souhaite pas céder à la panique contre un adversaire réputé pour sa rigueur défensive. " Je recherche une première victoire et continuer à bien faire ce qu’on a fait lors des deux premiers matches (premières mi-temps, ndlr) et corriger les erreurs et le manques ", a déclaré Bruno Genesio ce vendredi en conférence de presse. Le coach breton a également fait une annonce importante concernant son attaquant guinéen, Serhou Guirassy, annoncé sur le départ et proche d’Everton en Premier League.

L’avant-centre de 26 ans n’a pas été convoqué par son coach pour le match contre l’ACA, lui qui ne s’entraînait déjà pas avec le groupe du Stade Rennais ces derniers jours. " Il n’est pas blessé ", a simplement commenté Bruno Genesio qui n’a pas souhaité s’étaler sur les rumeurs liant l’attaquant à Everton. Cette mise à l’écart devrait sans nul doute entrevoir un transfert de l’ancien Amiénois dans les prochains jours. Pour rappel, les Toffees ont récemment formulé une offre de 18 millions d’euros au SRFC pour s’attacher les services de Guirassy.

Stade Rennais : Le SRFC privé de son génie croate contre l'AC Ajaccio

Dans son traditionnel point médical, Bruno Genesio a annoncé le forfait de son milieu offensif Lovro Majer. Le joueur de 24 ans, véritable métronome de l'entrejeu breton, souffrirait d’une " fracture du nez " liée à un choc durant l’entraînement et a été opéré jeudi. Indisponible contre le promu corse, il portera " un plâtre durant 8 à 10 jours puis un masque de protection ", qu’il pourra utiliser pendant les rencontres. Un coup dur de taille pour le Stade Rennais qui devrait de fait revenir à un système en 4-4-2, avec Flavien Tait et Baptiste Santamaria dans l’entrejeu.

En plus de Lovro Majer, le Stade Rennais sera privé de Birger Meling " qui récupère mais qui n’est pas prêt pour être dans le groupe " ainsi que de Steve Mandanda. L’ancien portier de l’ OM, auteur d’une première mi-temps XXL contre l’AS Monaco le week-end dernier, sera remplacé dimanche par Dogan Alemdar. " Il fera un grand match dimanche ", a confirmé son entraîneur, revenant sur l'entrée compliquée du gardien turc face à l’ASM.