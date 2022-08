Stade Rennais Mercato : Une offre tombe au SRFC pour un attaquant

Publié par ALEXIS le 15 août 2022 à 14:10







Stade Rennais Mercato : Un attaquant du SRFC est poussé vers la porte de sortie, suite à l’arrivée de Kalimuendo. Everton a fait une offre pour le recruter.

Stade Rennais Mercato : Serhou Guirassy sur le départ

Depuis que le Stade Rennais a recruté Arnaud Kalimuendo au PSG pour 20 M€, le départ de Serhou Guirassy se précise. Il était d’ailleurs absent du groupe du SRFC lors du match disputé contre l’AS Monaco, samedi (1-1) au stade Louis-II. Selon Bruno Genesio, l’absence de l’avant-centre de 26 ans dans la Principauté était « un choix ». Comme quoi, le N°9 du Stade Rennais est clairement poussé au départ. Et pourrait rapidement trouver un nouveau point de chuter, deux ans après son arrivée à Rennes.

D’après les indiscrétions de L’Équipe, Serhou Guirassy plait à Everton en Premier League et est proche d’une signature avec le club basé à Liverpool. Son profil intéresse également Newcastle United en Premier League, et aussi plusieurs clubs espagnols. L’attaquant de 16 ans est certes poussé dehors, en raison de la forte concurrence à son poste (Gaëtan Laborde, Martin Terrier et maintenant Kalimunedo), mais il ne sera pas bradé.

Everton offre près de 18 M€ pour recruter l'attaquant du SRFC

Auteur de 12 buts et 3 passes décisives la saison dernière, Serhou Guirassy a toujours la cote sur le marché des transferts. Recruté à Amiens SC à 15 M€ en aout 2020, il vaut 10 M€ en ce moment, d'après l’estimation de Transfermarkt. Et si l’on en croit les informations Ekrem Konur, via son du compte Twitter, Everton a transmis une offre concrète au Stade Rennais pour l’international guinéen (3 sélections). La proposition des Toffees est estimée à 15 £, soit près de 18 M€. Notons que le natif d’Arles est sous contrat à Rennes jusqu’en juin 2025, mais le manque de temps de jeu sous les ordres de Bruno Genesio le contraint évidemment à aller voir ailleurs. Avant l’offre d’Everton, Wolverhampton était venu aux nouvelles sur la situation de Serhou Guirassy.