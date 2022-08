ASSE Mercato : L'AS Saint-Etienne vise un attaquant sénégalais !

Publié par Thomas le 20 août 2022 à 00:48





ASSE Mercato : Longtemps en quête de renforts offensifs, l'AS Saint-Etienne aurait ciblé un buteur sénégalais évoluant à Amiens en Ligue 2.

ASSE Mercato : Saint-Etienne cible Aliou Badji en attaque

À moins de 15 jours de la fin du mercato estival, l’AS Saint-Etienne continue d’avancer ses pions dans l’espoir de recruter au moins un avant-centre de haut niveau. Avec les départs de Romain Hamouma, Wahbi Khazri, Arnaud Nordin et Denis Bouanga, les Verts se voient dans l’obligation de recruter dans un secteur de jeu où les options se font rares. Alors que Gaëtan Charbonnier (AJ Auxerre) est annoncé dans les plans de Loïc Perrin, le directeur sportif stéphanois aurait également dans vues du côté d’un autre club français, Amiens.

À en croire les informations de Sainté Inside, l’ ASSE aimerait signer le prolifique Aliou Badji, qui sort d’une saison 2021/2022 XXL en Ligue 2. Le joueur sénégalais serait sur le départ dans son club où il avait été prêté l’exercice précédent avant d’être définitivement acheté. Auteur de 13 buts en 26 rencontres, l’attaquant de 24 ans aurait tapé dans l’œil du board ligérien qui devrait entamer des négociations pour le recruter. Dans le même temps, Loïc Perrin multiplie toujours ses pistes offensives et s’est récemment déplacé à l’étranger pour boucler la venue d’un buteur.

ASSE Mercato : Loïc Perrin attend encore des recrues, notamment en attaque

En conférence de presse ce vendredi, le directeur sportif des Verts s’est livré sur le mercato stéphanois, annonçant notamment que plusieurs joueurs étaient encore attendus d’ici le 1er septembre. Si Sainté est en passe de boucler la venue d’un défenseur central, qui pourrait être Léo Pétrot (FC Lorient), le club œuvre en silence sur le recrutement d’au moins un avant-centre. « On a des priorités, on regarde aussi pour palier le départ de certains mais on ne sait pas qui va partir donc forcément on regarde à tous les postes mais oui il y a forcément certaines priorités, notamment en attaque », déclarait ce midi Loïc Perrin.