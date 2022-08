PSG Mercato : Galtier lâche une annonce détonante sur Neymar !

Publié par JEAN-LUC D le 19 août 2022 à 19:18





PSG Mercato : À moins de deux semaines de la fin du mercato estival, Neymar va-t-il quitter le Paris SG ? Christophe Galtier a évoqué l’avenir de son joueur.

PSG Mercato : Neymar ne sera pas retenu en cas d’offre intéressante

Rayonnant en ce début de saison, Neymar semble avoir retrouvé son top niveau depuis le début de la préparation estivale. Et s’il semble avoir changé la donne avec les supporters, qui le sifflaient la saison passée, la star brésilienne n’aurait toujours pas convaincu la direction concernant sa capacité à permettre au Paris Saint-Germain de passer un cap. Et le principal intéressé le sentirait. Aux yeux des dirigeants parisiens, les coups d’éclat de l’ancien milieu offensif du FC Barcelone n’effaceront pas son incapacité à relever le niveau de l’équipe et à répondre présent lors des grands rendez-vous.

D’ailleurs, le journaliste Julien Maynard de Téléfoot assure que « Neymar ne sera pas retenu par le PSG en cas d’offre intéressante. Son salaire dissuade néanmoins les éventuels clubs intéressés. » Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, l’international brésilien de 30 ans pourrait donc quitter le PSG d’ici le 1er septembre et la fin du mercato estival. Alors que l’avenir de Neymar est régulièrement évoqué par les médias, la question a été directement posée à son entraîneur Christophe Galtier.

PSG Mercato : Christophe Galtier laisse planer le doute pour Neymar

Arrivé en grande pompe en août 2017 contre le paiement d’un chèque historique de 222 millions d’euros, Neymar n’a pas permis au Paris Saint-Germain de remporter la Ligue des Champions. Mieux, l’ancien numéro 11 du Barça a manqué les grands rendez-vous du club de la capitale en raison de récurrentes blessures dues à une hygiène de vie qui laisse à désirer. Son départ n’est donc pas à exclure totalement cet été. D’ailleurs, son entraîneur Christophe Galtier n’a pas pu balayer les rumeurs autour de son avenir.

« Le Mercato est toujours plein de surprises. J'ai pas entendu Neymar demander à partir. Il est là, performant. Il ne me donne pas l'impression d'un joueur en stand-by. Après, un Mercato, c'est un Mercato », a déclaré le successeur de Mauricio Pochettino. Il y a quelques semaines, le nom de Neymar a été associé à Chelsea, où son ancien coach Thomas Tuchel et son compatriote Thiago Silva semblent déjà l’attendre. Reste maintenant à savoir si le PSG voudra laisser partir son numéro d’ici le 1er septembre.

Affaire à suivre…