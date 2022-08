OM Mercato : Longoria essuie un gros échec au milieu de terrain !

Publié par Dylan le 21 août 2022 à 16:28





OM Mercato : Le mercato des Phocéens n'est pas encore terminé, et Pablo Longoria pourrait bien être devancé par Tottenham pour une piste offensive.

OM Mercato : Tottenham se jette sur Ruslan Malinovskyi

Malgré les onze recrues déjà officialisées, l'Olympique de Marseille souhaite encore se renforcer en cette fin de mercato estival. Que ce soit sur le plan offensif ou défensif, le club phocéen suit toujours de nombreux joueurs. Parmi eux, se trouve le milieu de terrain offensif Ruslan Malinovskyi, qui joue à l'Atalanta Bergame. Un échange avait été évoqué il y a quelques jours entre l'international ukrainien et Cengiz Ünder, mais l'opération semble trop compliquée pour l'OM selon RMC Sport.

En effet, l'attaquant turc de 25 ans ne serait pas prêt à quitter la Canebière cet été et voudrait disputer la Ligue des Champions avec l'OM. De plus, le club dirigé par Igor Tudor ne trouverait pas de terrain d'entente avec Ruslan Malinovskyi, et celui-ci ne se sentirait pas de venir en Ligue 1. Cependant, si Marseille portait toujours un intérêt pour Malinovskyi, un nouveau rebondissement est survenu ce dimanche. En effet, Tottenham tenterait de profiter de la situation, après avoir déjà enrôlé plusieurs stars du football européen (Ivan Perisic, Richarlison, Clément Lenglet...).

Un nouvel échange orchestré avec Sergio Reguilón?

Selon les informations de l'édition bergamasque du Corriere, les Spurs souhaiteraient s'offrir le milieu ukrainien de 29 ans pour concurrencer Dejan Kulusevski, un joueur que Malinovskyi connaît bien pour l'avoir côtoyé à l'Atalanta Bergame. De plus, le gardien de l'Atalanta Pierluigi Gollini, qui a été prêté une saison à Tottenham et désormais à la Fiorentina, pourrait convaincre son partenaire de rejoindre la Premier League.

Il n'est pas impossible non plus qu'un échange soit planifié entre Malinovskyi et un autre joueur, afin que Tottenham ne paye pas une grande indemnité de transfert. Selon la même source, il se pourrait que Sergio Reguilón soit « sacrifié » pour que les Spurs puissent s'attacher les services de l'Ukrainien. Estimé à 25 millions d'euros par la direction londonienne selon la presse espagnole, le latéral gauche de 25 ans ferait largement l'affaire, alors que Malinovskyi est lui estimé à 28 millions d'euros par le site Transfermarkt. Reste à savoir si l'Atalanta Bergame acceptera aussi de payer le salaire actuel de Reguilón (2,8 millions d'euros par an). Dans tous les cas, l'Olympique de Marseille peut sans doute dire adieu à la piste Malinovskyi.