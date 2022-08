PSG Mercato : Un rendez-vous crucial programmé au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 22 août 2022 à 23:05





PSG Mercato : Le temps presse et le Paris SG veut encore se séparer de ses indésirables. Un rendez-vous important serait ainsi programmé dans la capitale.

PSG Mercato : Nouvelle rencontre entre le Paris SG et Everton

Annoncées dans l’impasse depuis ces derniers jours, les négociations pour le transfert d’Idrissa Gana Gueye vont reprendre entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues d’Everton. Trois ans après son arrivée en provenance de Goodison Park contre un chèque de 30 millions d’euros, le milieu de terrain n’entre désormais plus dans les plans des Rouge et Bleu. Depuis quelques jours, l’entraîneur Christophe Galtier l’a même reversé dans le loft des indésirables.

À un an de la fin de son contrat, l’international sénégalais est donc prié de se trouver un nouveau point de chute cet été. À la recherche d’un renfort au milieu de terrain, le club de Liverpool aimerait rapatrier son ancien joueur. Les deux formations vont donc essayer de débloquer les choses en ce début de semaine. En effet, selon les informations du journaliste Abdellah Boulma, une rencontre est prévue en ce début de semaine entre Luis Campos et le board d’Everton pour tenter de faire avancer les discussions pour le transfert de Gueye.

« Un nouveau rendez-vous est programmé en début de semaine pour Idrissa. De nouveaux pourparlers sont envisagés entre le PSG et Everton pour Idrissa Gueye. Le dialogue n’est pas rompu entre les trois parties », assure Abdellah Boulma. De son côté, le Champion de France serait déjà d’accord avec son ancien club en vue de son retour en Premier League.

PSG Mercato : Idrissa Gueye toujours proche d’un retour à Everton

Pas forcément opposé à un départ cet été, Idrissa Gueye souhaite tout de même une compensation financière au Paris Saint-Germain pour sa dernière année de contrat. À l’instar de ses coéquipiers Ander Herrera et Mauro Icardi, le natif de Dakar aimerait quitter le PSG en tant qu’agent libre. Un scénario qui n’arrange pas les affaires du Champion de France en quête de liquidités pour équilibrer ses comptes.

Alors que le Paris SG réclamerait entre 10 et 15 millions d’euros pour laisser filer le compatriote de Sadio Mané, les deux clubs vont se rencontrer pour tenter de rapprocher leurs positions concernant le montant de cette transaction, et ce dans le sens d’un transfert et non d’une rupture de contrat.

Affaire à suivre donc...