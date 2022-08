ASSE Mercato : Saint-Etienne vise une belle signature à Reims

Publié par Thomas le 23 août 2022 à 14:35





ASSE Mercato : Toujours dans l'optique de renforcer son entrejeu, l'AS Saint-Etienne serait sur les traces d'un milieu du Stade de Reims.

ASSE Mercato : Moreto Cassama dans le viseur de Saint-Etienne

À moins de dix jours de la fin du mercato estival, l’AS Saint-Etienne souhaite insuffler une nouvelle dynamique à son effectif dans l’optique de remonter au classement et vite. Si l’attaque fait figure de priorité dans l’esprit des dirigeants, le club ligérien a également pour objectif de recruter un milieu de terrain polyvalent en plus de la récente recrue Benjamin Bouchouari. Et justement, d’après les informations du compte Sainté Inside, les Verts auraient des vues du côté du Stade de Reims en Ligue 1.

Pour renforcer son milieu de terrain, l’ ASSE aimerait s’attacher les services de Moreto Cassama, sous contrat jusqu’en 2024 avec Reims. Le joueur de 24 ans serait entré dans la shortlist de Loïc Perrin ces derniers jours, lui qui disposerait du profil adéquat recherché par la cellule de recrutement stéphanoise. Barré par la concurrence mais aussi des blessures répétitives, l’international bissaoguinéen pourrait prochainement débarquer dans la Loire pour regagner du temps de jeu. Jamais utilisé depuis la reprise par Oscar Garcia, Cassama avait disputé 17 rencontres de Ligue 1 la saison passée, pour deux réalisations.

D’après le site EVECT, Moreto Cassama serait toutefois une alternative à la piste Florian Tardieu. Le milieu de l’ESTAC reste toujours la priorité de Loïc Perrin mais peine à se mettre totalement d’accord avec l’ ASSE. Néanmoins, l’entourage du milieu de 30 ans s’est récemment rendu à Saint-Etienne pour visiter les installations. La source dévoile qu’un milieu stéphanois pourrait être inclus dans l’opération avec Troyes.

ASSE Mercato : Toujours aucune offre pour Camara et Aouchiche au milieu

Alors que Saint-Etienne s’active pour recruter un milieu de terrain d’ici le 1er septembre, le club peine à trouver un point de chute à certains de ses joueurs sous contrat. Au milieu de terrain, Adil Aouchiche fait partie des profils les plus bankables de l’effectif mais l’ex-joueur du PSG fait les frais d’une saison en dents de scie sur le marché cet été.

Un temps courtisé par Feyenoord, le milieu offensif n’a pour l’heure reçu aucune offre concrète à en croire le site EVECT. Même schéma pour Mahdi Camara, qui pourrait être vendu en cas de belle offre. Le natif de Martigues n’a vu aucun club se positionner pour l’enrôler et devrait, sauf retournement de situation, poursuivre sous les ordres de Laurent Batlles une année supplémentaire.