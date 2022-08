OGC Nice Mercato : Une promesse du Gym pourrait quitter le club

Publié par Anthony le 23 août 2022 à 22:35





OGC Nice Mercato : Alors que le Gym vient de recruter un nouveau gardien, une promesse du club s'interroge sur son avenir.

Alors que l'OGC Nice a déjà réalisé un très bon mercato qui n'est pas encore terminé, de nombreux joueurs de qualités sont venus renforcer l'effectif comme Aaron Ramsey et Alexis Beka Beka. Mais après ces recrutements, un joueur s'interrogerait sur son avenir au sein du Gym. En effet, suite à l'arrivée de Kasper Schmeichel, Marcin Bulka est en pleine réflexion sur son temps de jeu.

Suite à un prêt concluant, les Aiglons ont levé l'option d'achat de l'ancien Parisien s'élevant à 3 millions d'euros. Alors qu'il pensait obtenir une place de titulaire dans le onze niçois suite à son achat et au départ de Walter Benitez, les choses ont évolué après l'arrivée du portier danois qui a déjà pris possession des cages du Gym avec 3 titularisations en 4 matches. Suite à un manque de temps de jeu, le gardien polonais pourrait envisager de quitter le club pour pouvoir jouer. Marcin Bulka avait déjà ironisé sur le recrutement de Schmeichel. " Je crois que s'il arrive, je vais quitter le club. Ça fait partie du jeu, ce n'est pas grave. Si quelqu'un arrive peu importe quel joueur, c'est le jeu. C'est la concurrence, c'est ça le football. "

OGC Nice Mercato : Une longue liste de recrues pour le Gym

Hormis le possible départ de Marcin Bulka qui ne se fera s'en doute pas cet été, le Gym a une très longue liste de potentielles recrues. Au poste de latéral gauche, trois noms sont évoqués, ceux de Fabiano Parisi, Marcelo et Fodé Ballo-Touré. Pour le moment, aucun n'est plus proche que l'autre, mais Nice a déjà formulé une offre pour la légende du Real Madrid.

C'est surtout en attaque que l'OGC Nice peine à recruter. Lucien Favre veut absolument Edinson Cavani, mais ce dernier devrait rejoindre Valence et Islam Slimani s'apprête à signer un contrat avec le Stade Brestois. La piste de Ben Brereton Diaz est toujours active et le Chilien voudrait quitter le club. Du côté droit de l'attaque, le coach niçois voudrait recruter le joueur d'Arsenal, Nicolas Pépé. Le mercato est loin d'être terminé à seulement neuf jours de la fin de la période estivale.