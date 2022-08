PSG Mercato : Messi au Barça, une réponse officielle tombe !

Publié par JEAN-LUC D le 24 août 2022 à 05:05





PSG Mercato : Alors que le Barça espère un retour de Lionel Messi au terme de son bail au Paris SG, un proche du club catalan s’est exprimé sur ce dossier.

PSG Mercato : Joan Laporta veut rapatrier Messi l’été prochain

Après avoir assisté impuissant au départ libre de Lionel Messi au Paris Saint-Germain à l’été 2021, Joan Laporta veut tout faire pour convaincre la star argentine de revenir terminer sa carrière au FC Barcelone afin de connaître une sortie glorieuse.

« J'aimerais que la fin de sa carrière se fasse avec le maillot du Barça et qu'il soit applaudi sur tous les terrains. C'est un souhait que j'ai. Rien n'a été discuté. Je me sens co-responsable de cette fin (en 2021). Je crois que c'est une fin provisoire et que nous ferons de cette aspiration une réalité. Du moins, c'est notre intention », déclarait le président du club catalan il y a quelques semaines. Toutefois, selon un proche de la formation espagnole, l’histoire entre la Pulga et les Blaugranas pourrait avoir pris fin définitivement depuis l’été 2021 et sa signature en faveur du Paris SG.

PSG Mercato : C’est définitivement fini entre Messi et le Barça ?

Sur le plateau d’El Chiringuito, Lobo Carrasco révélait dernièrement que Lionel Messi cultiverait le désir de faire son grand retour au FC Barcelone, mais que le Barça n’aurait pas encore dégainé d’offre. Une information déjà communiquée par Guillem Balague, le club blaugrana n’aurait pas bougé en coulisse auprès du clan Messi pour que son retour devienne réalité.

Mais d’après Jaume Roures, patron de Mediapro, et lié de longue date au FC Barcelone, cela pourrait bien être définitivement terminé entre Lionel Messi et le FC Barcelone. « Son départ du Barça était une erreur, je ne pense pas qu'il reviendra », a confié Roures dans l’émission La Pizarra et dans des propos relayés par Foot Mercato. Le ton est donné au Paris SG.