OL Mercato : Man United, Dembélé prend une énorme décision

Publié par Thomas le 24 août 2022 à 14:06





OL Mercato : Courtisé par Man United, Moussa Dembélé a pris une décision importante concernant son avenir à l'Olympique Lyonnais.

OL Mercato : Moussa Dembélé ne prolongera pas à Lyon

Auteur d’une saison convaincante la saison dernière malgré des performances parfois irrégulières, Moussa Dembélé se retrouve sous les feux des projecteurs à plus d’une semaine de la fin du mercato. L’attaquant de 26 ans, sous contrat jusqu’en 2023 à l’Olympique Lyonnais a reçu récemment une proposition de prolongation de la part de ses dirigeants. Mais l’ancien joueur de l’Atlético Madrid aurait d’autres plans pour sa carrière.

D’après les informations de L’Équipe, Moussa Dembélé aurait refusé de prolonger son aventure à l’ OL, une situation fâcheuse pour Jean-Michel Aulas, qui se doit de trouver une porte de sortie rapidement à son avant-centre pour récupérer une certaine liquidité. Sauf que le buteur lyonnais ne compte pas s’en aller tout de suite du club rhodanien.

À en croire le quotidien sportif, le Franco-Malien aurait pour projet d’aller au bout de son bail à l’Olympique Lyonnais pour s’engager libre la saison suivante dans son futur club. Dans l’ombre de la nouvelle recrue Alexandre Lacazette malgré des stats séduisantes (21 buts en 30 rencontres de Ligue 1) et un capitanat la saison passée, Moussa Dembélé pose quelques problèmes à son directeur sportif, Bruno Cheyrou, en cette fin de mercato estival. « Soit ils prolongent, soit ils partent. Avec un an de contrat, c'est plus difficile d'imaginer que les gars soient impliqués », évoquait il y a peu le dirigeant lyonnais au sujet de ses joueurs en fin de contrat dans un an.

OL Mercato : Moussa Dembélé dans les plans de Man United

À la recherche de renforts au poste de N°9, Man United a récemment noué des contacts avec les représentants de Moussa Dembélé. Avec le probable départ de Cristiano Ronaldo, les Red Devils cherchent à parfaire leur axe offensif et ont jeté leur dévolu sur l’attaquant de l’ OL d’après le Manchester Evening News.

Une aubaine pour les Gones qui pourraient récupérer une belle somme pour le transfert de leur l’avant-centre (20 millions d’euros). Outre Manchester, Dembélé est apparu dans le viseur de Villarreal, Fenerbahçe, Galatasaray, Fulham ou encore Everton, mais la difficulté reste la même, Lyon devra convaincre son joueur de partir d’ici le 1er septembre. Mis à l'écart du groupe contre Troyes (4-1) pour une supposée " douleur au mollet ", le joueur formé au PSG pourrait voit son board lui faire pression pour quitter rapidement le Rhône d'ici le 1er septembre, s'il ne venait pas à prolonger d'ici-là.