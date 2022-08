OM Mercato : Après Milik, un nouveau départ se précise en attaque

Publié par Anthony le 24 août 2022 à 13:06





OM Mercato : Après le départ de Milik, un autre attaquant pourrait quitter le club et serait dans le viseur d'un club de Liga.

OM Mercato : Cédric Bakambu dans le viseur du Celta Vigo

Alors que l' OM va connaître le départ d'Arkadiusz Milik, un autre attaquant de l'Olympique de Marseille pourrait quitter le club. C'est un dossier qui pourrait agiter la fin du mercato marseillais. Le Celta Vigo et plus particulièrement l'entraîneur du club, Eduardo Coudet, veut s'octroyer les services de Cédric Bakambu. Le coach argentin aurait appelé à plusieurs reprises le Congolais pour tenter de le convaincre de rejoindre l'Espagne.

Quelques mois après son arrivée en provenance de Chine, Cédric Bakambu n'entre pas dans les titulaires d'Igor Tudor et perd beaucoup de temps de jeu. Avec l'arrivée d'Alexis Sanchez et Luis Suarez, l'ancien joueur du Villarreal est relégué sur le banc depuis le début de saison avec seulement 34 minutes de jeu. Une occasion que souhaiterait saisir le Celta Vigo qui souhaite remplacer son attaquant Santi Mina, parti en Arabie Saoudite. Bakambu connaît bien la Liga et a laissé de bons souvenirs avec 31 buts en 75 matches dans le championnat espagnol. Mais le joueur est plutôt réticent à l'idée de quitter l' OM lui qui a rejoint le club en janvier 2022.

OM Mercato : Cédric Bakambu souhaite rester à Marseille

La vente de Cédric Bakambu serait une bonne nouvelle pour Marseille afin d'obtenir 6-7 millions d'euros et permettrait surtout de vendre un joueur détenant un gros salaire. Mais tout comme Duje Caleta-Car ou Bamba Dieng, le joueur ne souhaite pas quitter le club phocéen pour le moment. Malgré les nombreuses tentatives d'Eduardo Coudet pour rapatrier le Congolais en Espagne, ce dernier ne souhaite pas quitter un club où il vient tout juste de s'installer. En effet, Bakambu est plutôt enclin à rester à Marseille pour des raisons familiales, mais n'exclut pas un retournement de situation.

De plus, le joueur souhaiterait disputer la Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière. Luis Campos, qui est aussi le directeur sportif du Celta Vigo, tenterait de trouver des alternatives en étudiant d'autres pistes, mais espère toujours faire changer d'avis le Marseillais. L'international congolais a grandement contribué aux bonnes performances en deuxième partie de saison où il a joué 21 matches toutes compétitions confondues trouvant le chemin des filets à quatre reprises et délivrant une passe décisive. L'Olympique de Marseille, qui cherche à faire du dégraissage en attaque, va sûrement garder Cédric Bakambu une saison de plus.