OL Mercato : Lyon s'attaque au dossier d'un milieu brésilien !

Publié par Anthony le 25 août 2022 à 10:36





OL mercato : Alors que Lyon est sur le point de perdre sa star Lucas Paqueta, le club réfléchit déjà à son futur remplaçant.

OL Mercato : Lucas Paqueta courtisé par West Ham

Les Gones se font attaquer de toutes parts pour Lucas Paqueta. Le Brésilien de 24 ans est dans le viseur de Newcastle ou encore de West Ham. Et les Hammers ont fait une offre d'environ 50 millions d'euros récemment selon Sky Sports. Mais d'après L'Équipe, l' OL a refusé cette offre demandant plus de 60 millions d'euros pour Lucas Paqueta, sinon Jean-Michel Aulas préserverait son meneur de jeu un an de plus. D'ailleurs, le transfert est loin d'être fait puisque le joueur n'a toujours pas d'accord financier avec le club anglais.

Newcastle qui est fortement intéressé à l'idée de recruter le Brésilien, souhaite reformer le duo Paqueta-Guimares. Les Magpies avaient d'ailleurs tenté de recruter le joueur lors du précédant mercato hivernal. Manchester City pourrait aussi s'attirer les faveurs du Lyonnais si Bernardo Silva venait à quitter le club. Pour le moment, Lyon réfléchit comment utiliser ses bénéfices pour trouver le potentiel remplaçant de Lucas Paqueta et aurait une jeune pépite brésilienne dans son viseur.

OL Mercato : Lyon s'intéresse à João Gomes

Si Lucas Paqueta venait à quitter le Groupama Stadium cet été, Lyon aurait déjà réfléchi à plusieurs remplaçants. Le nom qui revient le plus est celui du jeune talent de Flamengo, João Gomes selon UOL Esporte. Un profil différent de l'international brésilien, mais qui plairait fortement aux dirigeants de l' OL.

Le jeune joueur de 21 ans est suivi de près par le club français depuis plusieurs semaines et une approche a même déjà été faite, rapporte le média Brésilien. Mais João Gomes serait dur à s'offrir puisque le joueur a déjà pensé à prolonger son contrat avec son club et plusieurs grandes écuries européennes suivent de près son cas comme Liverpool. Au micro de ESPN Brésil, il a d'ailleurs déclaré : " Liverpool est une équipe pour laquelle j'ai le plus grand désir de jouer. Jouer en Ligue des champions est mon plus grand rêve et celui de ma famille, mon plus grand rêve dans le football. "