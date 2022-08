OL Mercato : 57M€, un deal énorme relancé en Premier League

Publié par Anthony le 25 août 2022 à 18:06





OL Mercato : Alors que Lyon a refusé une première offre en provenance de West Ham pour Lucas Paqueta. Mais les Hammers viennent de faire une deuxième offre.

OL Mercato : West Ham fait une deuxième offre pour Lucas Paqueta

Courtisé par Newcastle et West Ham, Lucas Paqueta pourrait quitter Lyon cet été pour rallier l'Angleterre. Alors que West Ham a déjà fait une première offre de 50 millions d'euros pour le Brésilien, l' OL a tout simplement refusé la proposition demandant environ 60 millions d'euros pour le milieu de terrain. Les Hammers n'ont pas lâché le morceau puisque, selon L'Équipe, le club londonien a fait une deuxième offre qui se rapproche des exigences lyonnaises.

En effet, West Ham est revenu à la charge ce jeudi matin en formulant une offre de 57 millions d'euros, bonus compris. L'offre serait exactement de 42 millions d'euros plus 15 millions d'euros facilement atteignables tout au long de la durée du contrat. À ce rythme-là, Lucas Paqueta pourrait rapidement quitter les Gones et rejoindre les Hammers qui se montrent vraiment intéressés par l'international brésilien. Newcastle n'est toujours pas passé à l'action, mais devra se dépêcher car le club actuellement lanterne rouge dans le championnat pourrait clôturer le dossier plus vite que prévu. Pour le moment, rien n'est encore fait.

OL Mercato : Lyon n'a toujours pas répondu à West Ham

Alors que la proposition de West Ham se rapproche grandement des 60 millions d'euros souhaités par l'Olympique Lyonnais, le club n'a toujours pas répondu à la seconde offre des Hammers. De plus, Lucas Paqueta, n'a encore aucun accord contractuel avec le club londonien, puisqu'il n'a pas encore discuté avec le club. Les agents du joueur se trouvent déjà à Londres pour lui trouver un point de chute et négocier un futur contrat.

Lyon se serait déjà fait à l'idée de perdre son joueur en recherchant déjà un autre milieu de terrain avant la fin du mercato et se serait rapproché de la jeune pépite de Flamengo, João Gomes. Des discussions entre les deux clubs seraient déjà entamées.