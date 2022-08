PSG Mercato : Transfert bouclé pour une grosse star de QSI

Publié par Ange A. le 26 août 2022 à 09:06





PSG Mercato : Le départ de Keylor Navas de Paris se précise. Des derniers détails restent à finaliser pour son transfert à Naples.

PSG Mercato : Le départ de Keylor Navas déjà acté à Paris

Après le transfert de Thilo Kehrer, le Paris Saint-Germain entend boucler d’autres ventes d’ici la clôture du mercato estival. Luis Campos et Christophe Galtier ont initié une véritable opération dégraissage au PSG. Les joueurs n’entrant pas dans les plans du nouvel entraîneur parisien s’entraînent en marge du reste du groupe. L’objectif du club étant de leur faire passer un message clair. Ils doivent se trouver un nouveau point de chute.

Conforté dans son rôle de doublure de Gianluigi Donnarumma cette saison, Keylor Navas n’est pas poussé vers la sortie. Mais le portier costaricien ne supporterait pas jouer le rôle de remplaçant pour la deuxième année de suite. Raison pour laquelle l’ancien Madrilène est ouvert à un départ. Sa direction ne compte pas s’opposer à son transfert. Sauf revirement, le gardien de 35 ans devrait rejoindre Naples.

Deux options sur la table pour le départ de Navas

Disposée à libérer Keylor Navas, la direction du Paris Saint-Germain étudierait deux formules pour céder son portier sud-américain. Foot Mercato indique en effet que le PSG étudierait la possibilité de résilier son contrat. Dans ce cas, le gardien de but s’engagerait alors pour deux ans, plus une année en option, avec Naples. L’autre formule étudiée par le board francilien est un prêt sans option d’achat de Navas au club parthénopéen. Reste maintenant à savoir quelle option sera privilégiée par le club de la capitale pour son deuxième gardien de but.

Le site spécialisé assure que les discussions se poursuivent entre les différentes parties en vue d’un accord. Recruter à ce poste est une priorité pour le club italien suite au départ de David Ospina. Troisième de Serie A la saison dernière, Naples est logé dans la poule A de la Ligue des champions et affrontera l’Ajax, Liverpool et les Glasgow Rangers.