OM Mercato : Igor Tudor confirme une énorme décision en attaque

Publié par Timothée Jean le 26 août 2022 à 18:06





OM Mercato : Présent en conférence de presse, l’entraîneur Igor Tudor a lâché quelques indices sur la suite du mercato de l’Olympique de Marseille.

OM Mercato : Igor Tudor ne remplacera pas Arkadiusz Milik

Auteur d’une campagne de recrutement exceptionnelle, avec l’arrivée de onze nouvelles recrues, l’Olympique de Marseille s’active désormais dans le sens des départs. Confronté à des obligations économiques, Pablo Longoria compte absolument réduire sa masse salariale le plus rapidement possible. Dans l’idéal, le président marseillais souhaite se débarrasser de ses nombreux indésirables. Mais les joueurs bénéficiant d’une grosse valeur marchande sont également concernés par cette opération de dégraissage. C’est dans ce sens qu’Arkdiusz Milik a rejoint la Juventus Turin sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

L’ancien attaquant de Naples fait son retour en Italie, après 18 mois passés dans le Championnat de France. Le temps pour lui d’inscrire 30 buts en 55 matchs disputés sous le maillot phocéen. Toutefois, le départ d’Arkadiusz Milik suscite une question chez les pensionnaires du stade Vélodrome. Le club phocéen va-t-il attirer un nouvel avant-centre pour le remplacer ? Présent en conférence de presse, Igor Tudor a répondu à cette question.

Le coach marseillais estime en effet qu'il y a encore suffisamment de joueurs en attaque, notamment pour le rôle d'avant-centre. « Je pense que le départ de Milik était une décision juste, prise en accord avec toutes les parties. Milik m'a plu depuis que je suis arrivé à l’OM, mais c’était son choix de partir. Offensivement, on a beaucoup de joueurs », a-t-il indiqué devant les médias.

OM Mercato : Igor Tudor dément à son tour la rumeur Cristiano Ronaldo

Ainsi, l’Olympique de Marseille ne devrait pas recruter un nouvel attaquant en cette fin de mercato estival. Et si le nom de Cristiano Ronaldo a régulièrement circulé dans la cité phocéenne, cette piste spectaculaire n’est pas étudiée par les dirigeants phocéens. Après Pablo Longoria, c’est autour d’Igor Tudor de démentir cette folle rumeur de CR7 à l’ OM. « Je n'ai jamais entendu parler de cette information. Même mes parents ne me l'ont pas dit. Je ne l’ai jamais su. Ce sont des rumeurs », a assuré l’entraîneur de l’Olympique de Marseille.

Après une vague impressionnante d'arrivées, le dernier dauphin du Paris Saint-Germain (PSG) ne devrait pas attirer un nouveau renfort en attaque en cette fin de mercato. Le club compte déjà deux nouvelles recrues à ce poste avec les arrivées de Luis Suarez et Alexis Sanchez. Le technicien croate a pleinement confiance en ces nouvelles recrues. Il expliquait notamment qu’Alexis Sanchez « peut jouer aux trois postes offensifs. On verra match après match ».

OM Mercato : Igor Tudor entretient le doute pour Bamba Dieng

En clair, le nouveau coach de l'Olympique de Marseille est satisfait de son recrutement offensif et n’a pas l’intention de venir un nouvel avant-centre. Toutefois, il pourrait avoir du mouvement dans ce secteur de jeu. Bamba Dieng, relégué dans la hiérarchie des attaquants marseillais, se rapproche de la porte de sortie. Plusieurs clubs s’activent toujours en coulisse pour sa signature. D’ailleurs, Igor Tudor n’a pas exclu un éventuel départ de Bamba Dieng. « Bamba Dieng ? Je ne peux pas répondre à cette question. Il reste encore une semaine de mercato », a-t-il lancé.

L’entraîneur marseillais a également entretenu le flou sur la situation de Duje Caleta-Car. Le défenseur croate arrive en fin de contre en juin 2023 et l’OM souhaite le vendre dès cet été afin d’éviter qu’il parte gratuitement dans un an. « C'est vrai que sa situation est particulière d'un point de vue contractuel. Le club est attentif. Après, on verra, mais c'est un joueur important », a-t-il indiqué. La fin du mercato de l’ OM s’annonce donc très mouvementée dans le sens des départs.