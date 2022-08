Nantes-Toulouse : Un improbable come back, le onze des Canaris !

Publié par Dylan le 27 août 2022 à 15:05





Après des débuts en dent de scie, il est grand temps pour le FC Nantes de se relancer. Place à la compo des Canaris concoctée par Antoine Kombouaré.

FCN-TFC : Nantes veut enfin lancer sa saison

Le début de saison en Ligue 1 est compliqué pour le FC Nantes. Après trois matchs disputés, les Canaris sont quinzièmes avec seulement 2 petits points pris sur 9 possibles. Une défaite inaugurale face à Marseille, puis deux nuls obtenus à Angers (0-0) et contre Lille (1-1) constituent le départ en dent de scie des protégés d'Antoine Kombouaré. Le technicien kanak veut donc faire repartir son équipe du bon pied et pour cela, il avait décidé de faire un choix fort : celui de ne pas appeler Ludovic Blas, un des cadres au milieu, dans le groupe pour la réception du Toulouse FC.

Mais il semblerait qu'il y ait eu un nouveau rebondissement vendredi. Alors qu'Antoine Kombouaré expliquait en conférence de presse que Ludovic Blas ne se sentait pas apte à disputer la rencontre, le journal Ouest-France annonçait ensuite qu'un départ n'était plus à l'ordre du jour pour lui. Mieux, le meneur de jeu devrait réintégrer le groupe du FCN d'ici dimanche. Un beau cadeau pour les supporters des Canaris qui auront bien besoin de leur pépite. En effet, le Toulouse FC est impressionnant pour son retour en Ligue 1, avec une très jolie victoire obtenue à Troyes (0-3) et deux nuls accrochés face à Lorient (2-2) et contre Nice (1-1). Septième du classement, le club haut-garonnais devrait encore jouer sa carte à fond à l'extérieur. Il faudra donc se méfier pour le FCN.

FCN-TFC : Deuxième titularisation en Ligue 1 pour Mostafa Mohamed?

Recruté en prêt cet été en provenance de Galatasaray, l'attaquant égyptien Mostafa Mohamed pourrait faire son retour dans le onze titulaire. Entré en cours de jeu face à l'OM, il avait bien aidé son équipe en poussant le défenseur Samuel Gigot à la faute et en provoquant un penalty. Le Pharaon pourrait profiter des difficultés d'Evan Guessand, jugé bien trop stérile face à Marseille et Angers. Pour accompagner l'attaque, Moses Simon devrait alimenter le flanc gauche malgré un cruel manque de réalisme et une présence fantomatique face à Angers. Pour son « come back », Ludovic Blas sera sans doute aligné à droite ou en 10 pour porter les actions offensives.

Au milieu, la paire Chirivella – Moutoussamy devrait logiquement être reconduite, du fait de la blessure de Moussa Sissoko (élongation musculaire de la cuisse). Enfin, juste devant Alban Lafont, une défense à trois devrait être privilégiée avec deux pistons latéraux, dont Antoine Kombouaré est un grand adepte. Ainsi, Quentin Merlin devrait faire son apparition sur le couloir gauche et Fabio à droite, sauf si Marcus Coco lui est préféré afin de porter davantage le jeu vers l’avant. Ils devraient protéger la charnière Pallois - Castelletto - Girotto, déjà titularisée contre Lille.

Compo probable du FCN contre le TFC :

Gardien : A. Lafont

Défenseurs : N. Pallois, J-C Castelletto, A. Girotto

Milieux de terrain : Q. Merlin, Chirivella, S. Moutoussamy, L. Blas, Fabio (ou M. Coco)

Attaquants : M. Simon, M. Mohamed