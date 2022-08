OL Mercato : Après Lacazette, un buteur vers un retour à Lyon ?

Publié par Ange A. le 28 août 2022 à 10:05





OL Mercato : L’Olympique Lyonnais souhaite rapatrier Amine Gouiri cet été. L’ancien Gone serait disposé à quitter l’OGC Nice.

OL Mercato : Amine Gouiri vers un retour à Lyon ?

L’Olympique Lyonnais a acté d’importants retours cet été. Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Rémy Riou sont tous revenus à l’ OL en tant que joueurs libres. Ils étaient respectivement en fin de contrat à Arsenal, au Bayern et à Caen. Après ces retours, Lyon souhaite rapatrier un autre buteur de Ligue 1. Comme l’a indiqué L’Équipe, Lyon a sondé la possibilité d’un retour d’Amine Gouiri cet été. Faisant le point sur ce dossier, Foot Mercato a livré plus de précisions. Le site assure que Peter Bosz verrait l’ancien Gone, aujourd’hui à Nice, comme un complément au duo Lacazette-Tetê. La source révèle que les décideurs lyonnais voulaient inclure Tino Kadewere et d’autres joueurs pour récupérer leur Baby Gone. Mais ce dernier est loin d’être emballé par un retour dans son club formateur.

Lyon déjà fixé pour Gouiri

Transféré contre 7 millions d’euros à Nice en 2020, Amine Gouiri ne garde pas un bon souvenir de ses années lyonnaises. L’attaquant de 22 ans n’a pas eu la chance de faire ses preuves avec l’équipe première. Il a réussi à éclore suite à sa signature à l’OGCN. Bien qu’encore sous avec le Gym jusqu’en 2024, son avenir en Côte D’Azur serait également dans le flou. Comme l’a révélé le quotidien sportif, l’ancien pensionnaire de l’ OL nourrit des envies de départ. Outre son repositionnement à gauche par Lucien Favre, il espérait en vain une revalorisation salariale.

L’Olympique Lyonnais n’est pas le seul club intéressé par l’avant-centre niçois. Le Stade Rennais voudrait aussi s’attacher ses services. Dans ce sens, le SRFC proposerait un échange incluant Gaëtan Laborde, buteur contre Lens samedi. L’OGCN serait tenté par le deal. Reste à Florian Maurice de convaincre le principal concerné qui espère plutôt trouver un challenge en Premier League.