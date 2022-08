RC Lens Mercato : Le SRFC veut chiper un cadre du RCL après la défaite

Publié par Dylan le 28 août 2022 à 20:54





RC Lens Mercato : Après la belle victoire obtenue contre Rennes (2-1) samedi, les Sang-et-Or pourraient bien se faire voler un cadre... par le SRFC.

RC Lens Mercato : Rennes se lance sur Seko Fofana

Un jour après la victoire des Sang-et-Or face au Stade Rennais (2-1), le RC Lens pourrait bien avoir le regard noir. En effet, son dernier adversaire a eu de la suite dans les idées puisque selon les informations du journal L'Equipe, le SRFC serait intéressé par un des cadres du club artésien. Il s'agirait du milieu offensif Seko Fofana, buteur dans le succès acquis contre Rennes.

Interrogé au micro de Canal + Décalé après la rencontre, l'international ivoirien (6 sélections, 1 but) avait déjà assuré qu'il était sollicité sur le marché des transferts : « Pour moi, tout est possible. Il y a des sollicitations, des possibilités, j’ai besoin de réfléchir avec mon entourage le club sait ce que j’attends. Je vais essayer de profiter de ces moments et on verra ce qu’il va se passer. J’essaie de ne pas trop me prendre la tête ». Souvent associé au PSG ces dernières semaines, Seko Fofana prend donc son temps pour son avenir. Mais pour les supporters, il est évident qu'un départ à quelques jours de la fin du mercato ferait mal, surtout si Fofana venait à prendre le chemin de Rennes.

RC Lens Mercato : Lens ne veut pas vendre Fofana... pour l'instant

À quatre jours de la fin du mercato, le club artésien veut se montrer prudent pour Seko Fofana. Les dirigeants savent qu'il est très courtisé sur le marché des transferts, mais ont fait savoir qu'ils ne comptaient pas vendre leur précieux milieu de 27 ans. D'autant qu'en cas de vente, le RCL n'aurait sans doute pas le temps de pouvoir recruter un autre joueur pour le remplacer numériquement.

Les Nordistes estimeraient malgré tout leur pilier entre 35 et 40 millions d'euros, ce qui permet aux autres clubs qui le courtisent, notamment Rennes, de pouvoir s'aligner sur ces exigences. Et si la tendance d'un départ semble s'éloigner de plus en plus, le RC Lens n'est pas à l'abri de recevoir une offre XXL pour son joueur. Reste à savoir si le leader provisoire de la Ligue 1 pourrait céder, ou si l'avenir de Seko Fofana est définitivement scellé dans le Nord.