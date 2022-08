FC Nantes Mercato : Après Blas, le FCN bloque le transfert d'une pépite

Publié par Thomas le 29 août 2022 à 18:46





FC Nantes Mercato : Après être parvenu à conserver son maître à jouer Ludovic Blas, le FCN a pris une grande décision concernant un attaquant.

FC Nantes Mercato : Le FCN garde ses joyaux cet été

En manque de réussite sur le marché des transferts depuis plusieurs semaines, le FC Nantes a quelque peu changé sa stratégie mercato en cette fin du mois d’août, afin de ne pas se retrouver déplumé après le 1er septembre. Légèrement irrité par le manque de recrue cet été, Antoine Kombouaré a pris la décision de bloquer le transfert de son milieu offensif, Ludovic Blas, pourtant très proche du LOSC ces derniers temps. Un choix marqué de la part du coach nantais, qui a finalement réussi à garder l’ancien Guingampais une année de plus sur les bords de l’Erdre. « Maintenant je suis clair dans ma tête, cette saison je suis à Nantes. J’avais un bon de sortie dans un premier temps, après il s’est passé certaines choses avec le LOSC et je crois qu’il y avait un accord », a officialisé Ludovic Blas ce week-end.

Mais le joueur de 24 ans ne devrait pas être le seul crack à voir son départ bloqué par les dirigeants Jaune et Vert. D’après Foot Mercato, les Canaris ont refusé l’offre de la Fiorentina pour le prometteur Edoly Lukoki, attaquant de 18 ans issu du centre de formation. Comme annoncé par L’Équipe ce week-end, la Viola a formulé une proposition de prêt avec option d’achat au FC Nantes qui a décliné l’offre préférant un prêt payant. Mais le FCN s’est rapidement ravisé, bloquant tout simplement le départ de son jeune talent, afin de le conserver pour la Youth League et la Coupe Gambardella. Foot Mercato dévoile toutefois que les raisons de ce non-transfert pourraient tout simplement être économiques.

FC Nantes Mercato : Antoine Kombouaré attend encore des signatures

Si les Jaune et Vert sont parvenus à garder Ludovic Blas cet été, la route reste encore longue pour les derniers vainqueurs de la Coupe de France sur ce mercato. " Aujourd’hui, il nous faut entre 4 et 5 joueurs pour renforcer l’équipe. Mais 4 ce serait déjà pas mal ", évoquait vendredi Antoine Kombouaré en conférence de presse.

L’ancien entraîneur du PSG n’a pas caché sa déception face à la tournure du mercato nantais cet été. Le coach kanak a notamment déploré les trop nombreux désaccords avec sa direction, qui ont parfois fait capoter certains dossiers importants au FCN. " Ici, ça s'accélère toujours à la fin de mercato. C'est toujours compliqué dans ces cas-là et il ne faut pas se tromper. Moi, je veux de vrais renforts et on n'est pas d'accord sur les profils avec la direction. "