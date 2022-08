PSG Mercato : Intérêt confirmé au Paris SG pour un défenseur

Publié par JEAN-LUC D le 29 août 2022 à 17:46





PSG Mercato : Placé dans le collimateur de Luis Campos, le défenseur central de l’AS Monaco, Axel Disasi, serait intéressé par un transfert au Paris SG.

PSG Mercato : Un intérêt se confirme pour Disasi, mais pas encore d’offre

Si Axel Disasi et l’AS Monaco jouent la carte de la discrétion, l'intérêt du Paris Saint-Germain pour le défenseur central de 24 ans serait bien réel. En effet, le journaliste Santi Aouna assure que le club de la capitale aurait effectivement fait de l’ancien joueur du Stade de Reims une alternative à Milan Skriniar. Même si pour le moment, Luis Campos n’a pas encore transmis la moindre offre à son homologue monégasque pour le natif de Gonesse.

« Le club de la capitale n’a pas encore fait d’offre selon nos informations, mais le défenseur de 24 ans est bien une alternative au dossier Milan Skriniar, toujours enlisé », explique le spécialiste sur Foot Mercato. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’ASM, Disasi serait déjà emballé à l’idée de rejoindre l’équipe de Christophe Galtier, qui n’a d’ailleurs pas tari d’éloges à son égard après sa prestation face au trio Messi-Neymar-Mbappé, dimanche soir, lors de PSG-Monaco (1-1).

PSG Mercato : Axel Disasi se verrait bien au Paris SG avant jeudi soir

Toujours selon Santi Aouna, l’AS Monaco écoutera une éventuelle proposition du Paris Saint-Germain, qui a déjà conquis Axel Disasi. En effet, l’ancien international français des moins de 21 ans serait ravi d’enfiler la tunique parisienne dès cette saison, et il n’a pas caché ce sentiment auprès de certains de ses coéquipiers à l’issue de la rencontre entre les deux formations dimanche soir. « Les discussions se sont intensifiées ce dimanche concernant Axel Disasi », affirme de son côté Saber Desfarges de L’Équipe sur Twitter.

« Le PSG pourrait dégainer une offre dans les prochaines heures. Certains joueurs parisiens sont au fait de l’intérêt du club pour le défenseur monégasque », ajoute l’ancien journaliste de Téléfoot. Toujours selon Foot Mercato, l’AS Monaco ne serait pas forcément vendeur, mais ne s'opposera pas à son départ en cas de belle offre. Une option confirmée par son entraîneur, dimanche soir.

« C’est normal, il y a beaucoup d’intérêt pour les joueurs de Monaco. Nous avons beaucoup de jeunes talents. Des joueurs peuvent partir, mais seulement avec un prix qui est bien pour le club. Et je ne pense pas que ce soit le cas avec Benoit (Badiashile) ou Axel (Disasi) pour le moment, parce qu’il faudra un prix exceptionnel », a assuré Philippe Clement au micro de Prime Video. Mais aux dernières nouvelles, le PSG aurait fait un grand pas dans ce dossier avec un accord arraché au défenseur monégasque.

PSG Mercato : L’AS Monaco a fixé son tarif pour Axel Disasi

Arrivé en août 2020 en provenance du Stade de Reims contre un chèque de 13 millions d’euros, Axel Disasi pourrait déjà quitter les rangs de l’AS Monaco pour s’engager en faveur du Paris Saint-Germain. Interrogé dimanche après le nul entre le Paris SG et les Monégasques, le joueur a répondu à l’intérêt de Luis Campos en affirmant être heureux sur le Rocher. « On est dans une période de mercato, donc il y a forcément des rumeurs. Mais je ne me prends pas la tête. Ce soir, j’étais concentré à fond avec Monaco. On verra ce qu’il se passe par la suite, mais je suis bien à Monaco en tout cas. »

Mais ce lundi, le portail Média Foot lâche une bombe et annonce un accord entre le Champion de France en titre et Disasi. Luis Campos va désormais s’activer pour tenter de trouver un terrain d’entente avec l’AS Monaco sur les modalités du transfert. Toujours selon la même source francilienne, pour laisser partir Axel Disasi à quelques heures de la fin du mercato, l’ASM réclame 70 millions d’euros. De son côté, le PSG n’ira pas au-delà de 50 millions d’euros.