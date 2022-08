FC Nantes Mercato : Un buteur du RC Lens se rapproche du FCN

Publié par Thomas le 30 août 2022 à 12:52





FC Nantes Mercato : Après avoir conservé Ludovic Blas, le FCN s'apprête à frapper un joli coup en attaque du côté du RC Lens.

FC Nantes Mercato : Ça chauffe entre Ignatius Ganago et les Canaris

La révolution est lancée au FC Nantes, qui devrait accueillir encore plusieurs joueurs d’ici le 1er septembre. Toujours en quête de renforts offensifs, les Jaune et Vert multiplient leurs pistes partout en Europe afin d’enrôler au plus vite un renfort de poids à ce poste. Si la piste menant à l’international marocain Ryan Mmaee a récemment été révélée, le FCN pousse toujours pour un autre dossier au RC Lens, qui pourrait se débloquer dans les prochaines heures.

D’après les informations du média Lensois, le FC Nantes aurait accéléré dans les négociations concernant la venue de l'international camerounais Ignatius Ganago. Dans les plans de Franck Kita et Antoine Kombouaré depuis plusieurs semaines, la piste menant à l’avant-centre de 23 ans avait pris du plomb dans l’aile ces derniers jours à cause notamment d’un trop grand nombre d’intermédiaires. Mais les Canaris auraient finalement repris les discussions avec le RC Lens pour un transfert du joueur, qui pourrait prochainement venir renforcer le secteur offensif du FCN. Timide financièrement depuis l’ouverture du mercato, Waldemar Kita devra toutefois mettre la main au portefeuille pour attirer Ganago, qui aurait de son côté donné son feu vert pour rejoindre la Beaujoire et disputer la Ligue Europa cette saison.

FC Nantes Mercato : Le FCN attend encore du monde d’ici jeudi

En plus d’un avant-centre tant espéré par la cellule de recrutement nantaise, les Jaune et Vert souhaitent recruter un défenseur central cette semaine, sous l’impulsion notamment d’Antoine Kombouaré. L’ancien coach du PSG aurait glissé quelques demandes de dernière-minute à son board pour se renforcer dans les derniers instants du mercato. Parmi les profils demandés par l’entraîneur kanak, figureraient un milieu de terrain polyvalent ainsi que deux attaquants (en plus de l’avant-centre pisté), dont un joueur de couloir, selon Ouest-France. D’après le média local, le FC Nantes aimerait ainsi profiter des opportunités de fin de mercato pour débusquer des coups à bas prix mais compte aussi réactiver d’anciennes pistes laissées de côté.

FC Nantes Mercato : Gaël Kakuta compris dans le deal avec le RC Lens

D'après les informations de Foot Mercato, la venue d'Ignatius Ganago sur les bords de l'Erdre pourrait être suivie dans le même temps de celle d'un autre joueur des Sang et Or, Gaël Kakuta. Le Franco-Congolais de 31 ans, pisté de longue date par les Jaune et Vert pour renforcer leur poste de N°10, semble également bien parti pour signer au FC Nantes ces prochains jours. Une information confirmée dans la foulée par Sacha Tavolieri, qui dévoile des " négaciations avancées " entre le RC Lens et le FCN pour le transfert des deux joueurs. Le club artésien attendrait pas moins de 6 millions d'euros pour ses deux pièces offensives (2M€ pour Ganago et 4M€ pour Kakuta).