FC Nantes Mercato : Une cible de l'ASSE se rapproche du FCN

Publié par ALEXIS le 30 août 2022 à 16:22





FC Nantes Mercato : En quête d’un buteur pour boucler son marché, le FCN fonce sur un attaquant décisif évoluant en Hongrie et convoité un temps par l’ASSE.

FC Nantes Mercato : Ryan Mmaee favorable à une signature au FCN

Le FC Nantes concentre actuellement toute son énergie sur le recrutement d'un avant-centre décisif, capable de tirer d'affaire l’équipe d’Antoine Kombouaré en Ligue Europa. Après le départ de son buteur Randal Kolo Muani, le FCN a recruté Evann Guessand et Mostafa Mohamed cet été. Mais l’entraîneur des Canaris veut un vrai buteur, capable de mettre une vingtaine de buts par saison. Et le profil de Ryan Mmaee (24 ans) plaît bien aux recruteurs du club nantais. La direction des Jaune et Vert s’active donc pour recruter l’avant-centre du Ferencvaros TC, comme relayé par Fan FC Nantes Foot, lundi. Ce mardi, le dossier de l’international marocain (11 sélections, 4 buts) a évolué. Si l’on en croit les informations de Maxime Buchot, Ryan Mmaee « ne serait pas contre un transfert au FC Nantes ».

FC Nantes Mercato : Le club de l'attaquant marocain se montre exigeant

Néanmoins, le club hongrois se montre désormais gourmand, vu le nombre croissant de prétendants de son buteur, mais aussi la fin du mercato estivale dans deux jours. Le FC Nantes doit donc se montrer plus convaincant s’il veut s’attacher les services de Ryan Mmaee, comme le souligne justement le journaliste de Télé Nantes Info : « Il va falloir mettre le prix. » Il se montre d’ailleurs pessimiste pour le club nantais. « À trois jours de la fermeture du mercato, ça paraît compliqué », a-t-il glissé.

Quant au journaliste belge, Sacha Tavolieri, il confirme l’intérêt et l’offensive du FC Nantes pour enrôler le joueur formé au Standard de Liège, mais croit savoir que le Ferencvaros TC a décidé de ne pas céder Ryan Mmaee cet été. « Le FC Nantes s'est bien positionné sur le dossier de Ryan Mmaee, mais s'est vu opposer un refus clair du Ferencvaros TC, qui ne souhaite pas vendre ses joueurs internationaux avant la coupe du monde en novembre-décembre 2022 », selon Sacha Tavolieri. L’idée des Hongrois étant en effet de les « vendre à la valeur marchande la plus élevée » après Qatar 2022. À noter que Ryan Mmaee a été auteur de 19 buts, dont 5 en coupe d’Europe, et 11 passes décisives, la saison dernière.