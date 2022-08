LOSC-OGC Nice : Bayo de retour dans le groupe, la compo de Lille

Publié par ALEXIS le 30 août 2022 à 22:52





L’entraîneur du LOSC a confirmé un grand retour en attaque et deux absences, lors de la venue de l’OGC Nice, mercredi à 21h, pour la 5e journée de Ligue 1.

LOSC : Mohamed Bayo retrouve le groupe, Cabella et Timothy Weah absents

Le match LOSC-OGC Nice de mercredi soir est l’un des chocs de la 5e journée de Ligue 1, en plus du derby breton entre le Stade Rennais et le Stade Brestois. À quelques heures de la confrontation avec le Gym, l’entraîneur de Lille a fait le point sur son groupe. Il a confirmé le retour de Mohamed Bayo qui était écarté en raison d’une virée nocturne avant le match qui a opposé Lille au PSG (1-7), le 21 août dernier. Absent contre les Parisiens et aussi en Corse lors de la victoire du LOSC sur l’AC Ajaccio (1-3), l’attaquant recruté cet été par le club nordiste fait son retour dans l’effectif de Paulo Fonseca.

« On récupère Mohamed Bayo. On a décidé de son retour, il s’est excusé, il travaille bien et il sera prêt pour le match de demain », a informé le coach des Dogues, en conférence de presse d’avant-match. En revanche, le nouvel entraîneur du LOSC ne peut toujours pas compter sur une autre recrue estivale, Rémy Cabella, qui est forfait pour la rencontre de ce mercredi en plus de l'attaquant Timothy Weah.

« Rémy Cabella et Timothy Weah ne seront pas là. Rémy est presque prêt, sûrement pour le match contre Montpellier HSC », a fait savoir le Portugais, avant d’annoncer la couleur sur son groupe. « On aura les mêmes joueurs pour le prochain match. » Paulo Fonseca devrait donc aligner quasiment la même équipe que celle qui a battu l’ACA, vendredi dernier en ouverture de la 4e journée du championnat. Bien que revenu, Mohamed Bayo devrait être sur le banc de touche au coup d’envoi.

Compo probable du LOSC :

Gardien : L. Jardim

Défenseurs : Ismaily, T. Djalo, J. Fonte, B. Diakité

Milieux de terrain : A. Gones, B. André, Y. Yazici

Attaquant : J. Bamba, E. Zhegrova, J. David