Toulouse-PSG : La compo de Galtier tombe ! Gros changements en vue

30 août 2022





À la veille de la cinquième journée de Ligue 1, la presse a dévoilé la composition d’équipe possible du PSG pour son déplacement sur le terrain de Toulouse.

Toulouse-PSG : 3 absents majeurs dans le groupe du Paris SG

Le Paris Saint-Germain a dévoilé un groupe de 20 joueurs pour le déplacement à Toulouse, à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 1, mercredi soir. Selon un communiqué médical publié par le club de la capitale, le défenseur central Presnel Kimpembe et le milieu offensif Pablo Sarabia sont absents pour causes de maladie.

« Pablo Sarabia, victime d’un choc sur la jambe gauche, restera en soins 48h. Presnel Kimpembe restera en soins aujourd’hui et demain, suite à un coup au mollet lors du dernier match », peut-on lire sur le site du PSG. En instance de transfert vers la Juventus Turin, Leandro Paredes ne figure également pas dans le groupe de Christophe Galtier, au sein duquel n'apparaissent pas non plus les indésirables, Idrissa Gueye, Mauro Icardi, Rafinha, Julian Draxler et Layvin Kurzawa. Alors que Vitinha fait son retour au milieu de terrain, le jeune Warren Zaïre-Emery profite de l'absence de Leandro Paredes pour rester dans le groupe.

Le groupe du PSG :

Gardiens : Donnarumma, Navas, Rico

Défenseurs : Marquinhos, Ramos, Mukiele, Diallo, Mendes, Bernat, Hakimi, Bitshiabu

Milieux : Verratti, Vitinha, Danilo, Renato Sanches, Zaïre-Emery

Attaquants : Mbappe, Messi, Neymar, Ekitike.

Christophe Galtier annonce un turnover à Toulouse

Présent en conférence de presse ce mardi, Christophe Galtier a annoncé une rotation dans son onze de départ face à Toulouse. Mais l'entraîneur du Paris Saint-Germain ne dit pas dans quelle proportion. « On est au début d'une série donc, en termes de fraîcheur, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il y a ce qu'on prévoit et la réalité des matches, les performances, l'état de forme... À la suite de Monaco (1-1 dimanche dernier), on a deux absents majeurs, Kim (Presnel Kimpembe), qui a pris un coup au mollet, et Pablo Sarabia, qui a pris un gros choc sur la cheville. Après, j'ai un effectif de qualité avec, dans certains secteurs, la possibilité de remplacer un joueur sans s'affaiblir. Il n'y aura pas une rotation, mais il me semble important, dans ce début de série, d'injecter du sang frais », a déclaré le coach des Rouge et Bleu. Et justement ces premiers changements dans le onze parisien seraient connus.

La composition d’équipe probable de Galtier pour Toulouse-PSG

Concernant l’équipe du Paris Saint-Germain contre les Toulousains, le quotidien Le Parisien confirme le Turnover avec notamment la présence de Danilo Perreira en défense centrale pour faire souffler Sergio Ramos. Toujours en défense, Nordi Mukiele et Juan Bernat devraient également remplacer Achraf Hakimi et Nuno Mendes dans les couloirs. De retour de suspension, Vitinha va retrouver sa place au milieu de terrain avec Marco Verratti ou Renato Sanches. Pour le reste, le trio Messi-Neymar-Mbappé devrait animer l’attaque parisienne.

Gardien : G. Donnarumma,

Défenseurs : Marquinhos, Danilo, N. Mukiele

Milieux de terrain : A. Hakimi, Verratti, Vitinha, J. Bernat

Attaquants : K. Mbappe, L. Messi, Neymar