RC Lens Mercato : Le RCL devance l'AC Milan pour un roc au milieu

Publié par ALEXIS le 31 août 2022 à 12:15





RC Lens Mercato : Le RCL est en passe d’officialiser le transfert de deux milieux, de l’OGC Nice et des Girondins de Bordeaux.

RC Lens Mercato : Claude-Maurice passe sa visite médicale pour signer au RCL

Le RC Lens accélère des dossiers dans les dernières heures du mercato. Dans le sens des arrivées, le club Artois devrait enregistrer deux signatures ce mercredi. La première est celle d'Alexis Claude-Maurice (24 ans). Le milieu offensif de l’OGC Nice est annoncé en visite médicale dans le Nord, afin de signer avec le RCL. « Alexis Claude-Maurice va s'engager mercredi avec Lens. Il passera sa visite médicale et s'engagera sous la forme d'un prêt sans option d'achat », a fait savoir L’Équipe. Le RC Strasbourg était aussi intéressé par les services du N°10 du Gym, mais a plutôt préféré rejoindre les Sang et Or.

RC Lens Mercato : Jean Onana va finalement rejoindre le RCL

À J-1 de la fin du mercato, l’arrivée de Jean Onana des Girondins de Bordeaux est aussi évoquée. Sur le départ depuis la relégation du FCGB en Ligue 2, le milieu défensif de 22 ans est attendu en renfort au RC Lens. Il devrait prendre la place de Patrick Berg retourné dans son club formateur à Bodo Glimt en Norvège. « Junior Onana va finalement s'engager avec le RC Lens. L'international camerounais doit signer mercredi », a annoncé le quotidien sportif.

Il faut noter que l’international camerounais était tout proche d’un transfert à l’US Cremonese, mais aussi de l'AC Milan. Le club promu en Serie A avait formulé une offre de 5 M€, plus 1 M€ de bonus au FCGB, mais le Racing Club de Lens est revenu à la charge dans la soirée de mardi pour doubler le club italien, comme l'explique la source. Les Lensois ont transmis « une proposition légèrement inférieure à celle de la Cremonese, mais avec un pourcentage sur une future revente supérieure », d’après le journal. Une offre acceptée tard hier soir.