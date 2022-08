FC Nantes Mercato : Après Ganago, le FCN vise un joueur d'Angleterre

Publié par Anthony le 31 août 2022 à 10:45





FC Nantes Mercato : Alors que le FCN s'apprête à s'offrir les services d'Ignatius Ganago, Nantes recherche rapidement un ailier dans cette fin de mercato.

FC Nantes Mercato : Le FCN vise Siriki Dembélé

Le mercato estival se termine demain et les recrues du FC Nantes ne sont toujours pas arrivées. Le club est tombé d'accord avec le RC Lens pour la venue d'Ignatius Ganago et l'attaquant devrait passer sa visite médicale aujourd'hui. Le FCN voudrait aussi recruter un défenseur central, un milieu offensif et un ailier pour venir l'aligner à Ganago. Une nouvelle piste vient justement de faire surface pour les Canaris à ce poste.

En effet, alors que Ryan Mmaee est favorable pour rejoindre Nantes, le prix demandé pour l'attaquant est élevé et le Ferencvaros TC " ne souhaite pas vendre ses joueurs internationaux avant la Coupe du Monde en novembre-décembre 2022 ". Ainsi, le FCN s'est dirigé vers un nouveau joueur selon le journaliste Nabil Djellit, et aurait jeté son dévolu pour Siriki Dembélé, joueur de Bournemouth. Le club serait en discussion avec le promu de Premier League pour tenter de recruter l'Ecossais. Sous contrat jusqu'en 2025, le joueur n'a pris part à aucun match de championnat depuis le début de la saison. Selon le journaliste, il s'agirait d'un dossier " compliqué mais jouable ". Dembélé ressort d'une saison aboutie avec 7 buts et 3 passes décisives en 34 matches en D2 Anglaise.

FC Nantes Mercato : Kombouaré attend encore beaucoup de recrues

Antoine Kombouaré attend encore de nombreuses recrues avant jeudi soir, 23h59. L'entraîneur souhaite recruter un nouveau défenseur ainsi qu'un milieu offensif. Les discussions avec le RC Lens avancent bien pour Gaël Kakuta et les Sang et Or attendraient 4 millions d'euros pour son milieu. L'ancien joueur de Chelsea devrait suivre son coéquipier Ganago au FCN. En attaque, la piste de Zizo est toujours activée mais le club doit payer une clause libératoire pour s'offrir le joueur.