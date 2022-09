PSG Mercato : Après Draxler, Paris boucle le transfert de Mauro Icardi !

Publié par Thomas le 01 septembre 2022 à 09:30





PSG Mercato : Les départs s'enchaînent à vitesse grand V au Paris Saint-Germain. Après Draxler, Michut ou encore Paredes, Mauro Icardi va partir.

PSG Mercato : Mauro Icardi se dirige vers une destination surprenante

Placé dans la liste des indésirables depuis l’arrivée de Luis Campos à la tête du recrutement parisien, Mauro Icardi voit son départ du Paris Saint-Germain comme inéluctable. Auteur de 4 petits buts la saison passée, où il se sera davantage démarqué par des problèmes extra-sportifs, l’attaquant argentin semblait un temps réticent à l’idée de quitter la capitale, où il est sous contrat jusqu’en 2024. Mais le bon travail du duo Campos-Henrique a finalement fini par payer. Après de longues semaines de négociations, le board parisien est sur le point de finaliser le transfert du joueur de 29 ans vers le championnat turc.

Comme le révèle L’Equipe ce jeudi, le PSG a trouvé un accord avec Galatasaray pour le transfert de Mauro Icardi en prêt avec option d’achat. Des détails seraient encore à l’étude concernant notamment la répartition du salaire de l’avant-centre mais le deal serait en très bonne voie. Dans le même temps, Trabzonspor a aussi fait part de son intérêt mais l’Argentin semble pleinement convaincu par le projet de Galatasaray. Le Fenerbahçe pousserait également pour Icardi, d’après le quotidien sportif, sans pour autant devancer le premier club cité. Une belle opération dont l'officialisation devrait intervenir ce soir, qui couronne un dégraissage très réussi des Rouge et Bleu cet été.

PSG Mercato : Le bilan des départs ces dernières heures à Paris

Plutôt à la peine en début de mercato pour offrir un point de chute à ses indésirables, le Paris Saint-Germain est passé à la vitesse supérieure ces derniers jours. Avant Icardi, les Rouge et Bleu ont officialisé le départ de Leandro Pardes à la Juventus en prêt et doivent dans la journée acter les transferts de Julian Draxler au Benfica, Idrissa Gueye à Everton et Layvin Kurzawa à Fulham. La semaine dernière, Antero Henrique était parvenu à se séparer du jeune Edouard Michut (Sunderland) et Ander Herrera, retourné à Bilbao en Liga. Ajoutés à cela les départs de Wijnaldum (Roma), Kehrer (West Ham) ou encore Xavi Simons (PSV) et ce sont plus de 20 départs que le PSG aura bouclé cet été.