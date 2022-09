Stade Rennais Mercato : Le SRFC se rapproche d'un gros coup à l'OL

Publié par Thomas le 01 septembre 2022 à 11:03





Stade Rennais Mercato : Alors que le SRFC attend l'officialisation d'Amine Gouiri, le club breton pourrait dans le même temps recruter un défenseur de l'OL.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC sur le point de perdre Loïc Badé

À moins de 24 heures de la fermeture du marché des transferts, le SRFC prépare une dernière folie dans son recrutement. Après sa victoire contre Brest ce mercredi, Bruno Genesio avait rappelé que tout pouvait se passer d’ici ce soir, dans le sens des départs comme des arrivées. Alors que le départ de Gaëtan Laborde et l’arrivée d’Amine Gouiri sont d’ores et déjà actés, les Rouge et Noir pourraient connaître du mouvement en charnière centrale. Courtisé par plusieurs clubs en Europe, l’international espoir Loïc Badé serait en passe de s’engager à Nottingham Forest en Premier League.

Le promu anglais est entré dans la course au joueur mercredi, devançant notamment Southampton et Augsbourg. Un départ important qui devrait s’orchestrer sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Barré la saison dernière par le duo Aguerd-Omari en défense, l’ancien lensois est, depuis le début de saison, relégué au second plan derrière les recrues estivales, Arthur Theate et Joe Rodon. Mais ce départ quelque peu inopiné, a poussé Florian Maurice à recruter d’urgence à ce poste. Pour ce faire, le directeur sportif du Stade Rennais aurait tourné ses recherches vers son ancien club, l’Olympique Lyonnais.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC va mettre 6M€ pour Diomandé, Strasbourg se retire

D’après les informations de L’Équipe, le Stade Rennais se rapprocherait de la signature du jeune défenseur de l’ OL, Sinaly Diomandé. Mercredi soir, l’équipe de Bruno Genesio a contacté l’Olympique Lyonnais pour négocier la venue de l’international ivoirien. Le joueur de 21 ans devrait rapidement voir le Stade Rennais dégainer une offre aux alentours des 6 millions d’euros pour s’attacher ses services.

Mais le club breton n’est pas seul sur ce dossier. L'OGC Nice et le RC Strasbourg surveillent également la situation de Diomandé dans les dernières heures du mercato. Le quotidien sportif dévoile cependant que le RCSA se serait fait distancer dans ce dossier, de quoi laisser la voie libre au SRFC. Pour rappel, le défenseur lyonnais n’a toujours pas disputé la moindre minute cette saison à cause d’une blessure lors de la préparation.