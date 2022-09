PSG Mercato : L’inter Milan résiste, Skriniar a fait son choix !

Publié par JEAN-LUC D le 01 septembre 2022 à 13:33





PSG Mercato : Alors que Christophe Galtier insiste pour l’arrivée d’un nouveau défenseur central, le Paris SG ne lâche pas Milan Skriniar. Mais L’inter Milan résiste.

PSG Mercato : Christophe Galtier met la pression pour Milan Skriniar

Après la victoire de ses hommes sur le terrain de Toulouse (3-0), mercredi soir, à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a réitéré son souhait de voir son équipe se renforcer avec le défenseur central de l’Inter Milan, Milan Skriniar. « Ce serait mieux de l'avoir. Ce serait préférable. On l'a toujours voulu. On va voir ce qu'il va se passer dans la journée. Mais on en a besoin pour enchaîner les matches », a déclaré le coach des Rouge et Bleu en conférence de presse.

Intéressé par le profil de l’international slovaque depuis le début du mercato estival, le PSG multiplie les offensives auprès du club lombard qui reste inflexible sur sa position. À quelques heures de la fermeture du marché des transferts, les tractations se poursuivent encore entre les deux formations.

PSG Mercato : Le bras de fer continue pour Milan Skriniar

À l’approche de la fin de ce mercato estival, le Paris Saint-Germain se montrerait confiant dans le dossier Milan Skriniar avec la reprise des négociations avec les dirigeants de l’Inter Milan. Mais selon les informations de Gianluca Di Marzio, les Nerazzurri ne comptent pas du tout laisser filer leur joueur. D’ailleurs, le club italien s’activerait déjà pour proposer une prolongation de contrat au défenseur qui sera libre à l’issue de la saison en cours. La Gazzetta dello Sport confirme également que « l’Inter Milan refuse de vendre Skriniar. Le « non » des dirigeants est net. Le joueur n’est plus sur le marché. Aucun montant ne pourra faire changer l’Inter d’avis ».

Cependant, le média TMW indique que ce feuilleton devrait se poursuivre jusque dans les dernières secondes du mercato, puisque Nasser Al-Khelaïfi, après s’être fait refoulé avec un chèque de 65 millions d’euros, s’apprêterait à revenir à la charge avec une rallonge de 10 millions d’euros, soit un total de 75 millions d’euros pour recruter Skriniar. Surtout que le principal concerné voudrait rejoindre le Champion de France en titre.

PSG Mercato : Milan Skriniar veut rejoindre le Paris SG

À en croire les dernières révélations du journal Le Parisien sur cette affaire, Luis Campos serait parvenu à convaincre Milan Skriniar sur les termes de son futur contrat au Paris Saint-Germain. Le défenseur de 27 ans pourrait ainsi s’engager en faveur du Paris SG pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2027, avec à la clé un salaire de 9 millions d’euros annuels. Mais le temps presse et Nasser Al-Khelaïfi va désormais devoir convaincre la direction intériste de laisser partir l’ancien coéquipier d’Achraf Hakimi.