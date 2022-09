OM Mercato : C’est fait, Longoria boucle un départ à 8 M€

Publié par Ange A. le 02 septembre 2022 à 00:14





OM Mercato : Marseille se sépare enfin de Duje Caleta-Car

Après avoir signé une dizaine de renforts cet été, l’Olympique de Marseille réduit la taille de son effectif. Plusieurs joueurs n’entrant pas dans les plans de jeu de Pablo Longoria sont poussés vers la sortie. Ces dernières heures un départ de Bamba Dieng à Leeds United a notamment été évoqué. Le club phocéen a confirmé le départ en prêt de Jordan Amavi à Getafe. Une nouvelle officialisation devrait suivre dans les prochaines heures. Sauf énorme revirement, l’ OM va enfin se séparer de Duje Caleta-Car. Le départ du défenseur central de Marseille est attendu depuis l’été dernier. Pablo Longoria poussait pour le départ du Croate dont le contrat expire dans un an. Le président marseillais touche au but comme le confirme La Provence ce jeudi soir. Le défenseur de 25 ans va poursuivre sa carrière en Angleterre.

Caleta-Car bradé à Southampton

Le journal régional assure en effet que l’opération est déjà bouclée. L’Olympique de Marseille et Southampton seraient déjà tombés d’accord pour le transfert de Duje Caleta-Car. La source indique que l’ OM et le club anglais se sont accordés sur la base d’un transfert à hauteur de 8 millions d’euros. Des bonus et un pourcentage à la revente auraient également été inclus dans le deal.

À défaut de récupérer un gros chèque grâce à Caleta-Car, Marseille se sépare de l’un de ses plus gros salaires. Les émoluments mensuels du Croate en Provence étaient estimés à 350 000 euros selon L’Équipe. L’international croate (23 sélections/1 but) avait rejoint le club phocéen contre 19 millions d’euros en 2018 en provenance du RB Salzburg. L’officialisation de son départ reste maintenant attendue. Poussé vers la sortie, il n’a disputé qu’un match (7 minutes) cette saison.