Stade Rennais Mercato : Bourigeaud se confie sur sa prolongation

Publié par Thomas le 02 septembre 2022 à 15:29





Stade Rennais Mercato : Annoncé sur le départ cet été, le milieu offensif Benjamin Bourigeaud a prolongé son aventure jusqu’en 2026 au SRFC.

Stade Rennais Mercato : Benjamin Bourigeaud au cœur du projet SRFC

Un temps dans les plans de la Lazio Rome, l'OL ou encore Leicester, le Français Benjamin Bourigeaud a finalement fait le choix du cœur cet été, prenant la décision, à 28 ans, d’étendre son contrat 3 années de plus au SRFC. L’ex-Lensois, devenu chouchou du Roazhon Park depuis son arrivée en 2017, a vu le club breton annoncer sa prolongation ce vendredi via une vidéo très touchante en compagnie de son fils. Véritable homme fort de Bruno Genesio la saison dernière, le natif de Calais n’a pas boudé son plaisir en conférence de presse après cette belle nouvelle. " Une fierté de voir l’amour des supporters donc forcément j’ai envie de leur dire merci aussi. C’est grâce à eux que je suis là aujourd’hui. Ma famille s’y sent bien ", a déclaré Benjamin Bourigeaud.

Si l’amour du joueur pour le club breton est bien réel, sa prolongation relève également d’un manque de propositions concrètes de la part de clubs étrangers, lui qui laissait entendre la fin de saison dernière qu’une expérience loin de l’hexagone était dans ses plans. " Des envies (de départ) oui mais une obligation non. Je n’étais pas dans la certitude de quitter absolument le club. Après réflexion, après plusieurs refus de ma part. J’ai tout de suite discuté sur une possible prolongation. C’est une fierté de me projeter encore plus dans ce club-là. " Finalement, et grâce à un très bon travail de Florian Maurice et du président, Olivier Cloarec, le milieu offensif français a progressivement opté pour poursuivre l’aventure au Stade Rennais. " Ça fait déjà plusieurs semaines que j’avais un accord avec le club il y a eu des échanges des négociations. Il y a eu un peu de frustrations quand même mais aujourd’hui je suis très heureux de poursuivre au Stade Rennais ", a clarifié Benjamin Bourigeaud ce vendredi.

Stade Rennais Mercato : Bourigeaud, "je suis un joueur diesel"

Auteur d’une saison 2021/2022 record, Benjamin Bourigeaud signe une reprise de championnat plus poussive, une tendance qui lui est propre. Comme l’année dernière, le Rennais compte bien remettre les pendules à l’heure et retrouver sa superbe rapidement. " Le démarrage un peu poussif n’est pas dû au mercato. Je suis un joueur diesel, qui monte au fur et à mesure du temps. Il faut que le moteur chauffe (rires), j’espère qu’il sera bouillant très rapidement. "

Avec cette prolongation, Benjamin Bourigeaud s’inscrit un peu plus dans l’histoire d’un club en pleine transition. À l’instar de joueurs comme Hamari Traoré, le Français a pu observer de près le changement de statut des Rouge et Noir. Une évolution positive où le joueur à une grande part de responsabilité. C’est d’ailleurs pour cette raison que la famille Pinault en personne a milité pour conserver le joueur formé à Lens. " J’ai eu beaucoup d’échanges avec Florian Maurice et Olivier Cloarec. Forcément avoir eu le soutien de la famille Pinault ça a joué pour que je reste ici. Quand l’actionnaire veut faire partie de son équipe, ça prouve que mon travail est reconnu. C’est une fierté de voir que M. Pinault m’a fait confiance “, a confié Benjamin Bourigeaud.

Toujours désireux de progresser malgré une saison déjà historique pour lui, le joueur garde dans un coin de sa tête l’Equipe de France qui le toise de près, en vue du prochain Mondial. " J’ai reçu une présélection en fin de saison dernière. Ça fera partie de mon travail en club. C’est grâce aux performances collectives que j’ai eu cette présélection. On va batailler ", a annoncé le cadre rennais.